دواء يظهر فاعلية كبيرة ضد مرض يصيب حديثي الولادة

أظهر دواء وقائي ضد التهاب القصيبات، أجيز استخدامه أخيراً في أميركا، فاعلية بنسبة 90 في المئة في حماية الرضّع وتجنيبهم دخول المستشفى خلال موسم تفشي هذا الوباء في الولايات المتحدة، على ما أعلنت السلطات الصحية الأميركية الخميس.

يهدف دواء "نيرسيفيماب" (Nirsevimab)، الذي يقوم على حقن جسم مضاد، إلى تحصين الأطفال حديثي الولادة ضد الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) المسؤول عن التهاب القصيبات.

وأوصيَ بهذا الدواء منذ الصيف الفائت في الولايات المتحدة للأطفال دون ثمانية أشهر الذين يواجهون للمرة الأولى موسم الفيروس المخلوي التنفسي، في حال لم تتلق الأم لقاحاً إبّان حملها.

دواء نيرسيفيماب

تُعدّ البيانات الصادرة الخميس عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أول تقويم لفاعلية هذا الدواء في الولايات المتحدة، حيث يشكّل الفيروس المخلوي التنفسي السبب الرئيس لإدخال الرضّع إلى المستشفيات.

شملت الدراسة 685 طفلاً ما بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024، علماً أن موسم الوباء بأكمله يمتد عموماً من أكتوبر إلى مارس، بحسب السلطات الصحية.

وأوضحت مراكز السيطرة على الأمراض أن "النتائج تُبيِّن أن نيرسيفيماب أظهر فاعلية بنسبة 90 في المئة في الحؤول من دون إدخال الأطفال الرضّع إلى المستشفى بسبب الفيروس المخلوي التنفسي خلال أول موسم يتعرضون فيه لهذا الفيروس".

وأشارت المراكز إلى أن فاعلية "نيرسيفيماب"، من "سانوفي/أسترازينيكا"، قد تكون أقل على مدار موسم كامل، وهو ما يعتزمون درسه لاحقاً.

كذلك، وافقت السلطات الصحية الأميركية هذا الصيف على لقاح شركة "فايزر" لالتهاب القصيبات، وهو يُعطى للنساء الحوامل اللواتي بلغ حملهن ما بين 32 و36 أسبوعاً، بهدف حماية الأطفال بواسطة الأجسام المضادة المنقولة من الأم.