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اليابان تؤجل إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً

اليابان تؤجل إطلاق صاروخ يحمل قمراً صناعياً
9 مارس 2024 10:39

قررت شركة «سبيس وان» اليابانية الخاصة تأجيل إطلاق صاروخها الصغير الذي كان من المقرر إطلاقه اليوم السبت.

ولم تقدم الشركة، ومقرها طوكيو، بعد سبب تأجيل إطلاق الصاروخ «كايروس» الذي يبلغ طوله 18 متراً ويحمل قمراً صناعيا للاستخبارات تابعا للحكومة من ميناء «كي» الفضائي في مقاطعة واكاياما غرب اليابان.

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وقررت الشركة في البداية تأخير عملية الإطلاق التي كانت مقررة الساعة 1101 صباحا لمدة 16 دقيقة قبل أن تعلن عن تأجيل الإطلاق دون تحديد موعد جديد.

وحال نجاحها في عملية الإطلاق، ستكون شركة «سبيس وان» أول شركة خاصة يابانية تضع قمرا صناعيا في المدار. وتأسست الشركة عام 2018 باستثمارات من شركات «كانون الكترونيكس» و«آي اتش آي ايروسبيس» و«شيميزو كورب» بالإضافة إلى بنك التنمية الياباني المملوك للحكومة.

المصدر: د ب أ
اليابان
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