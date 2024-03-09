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اعتقال عضو «مافيا» ملاحق منذ أكثر من 20 عاماً

أفراد من الشرطة البرتغالية
9 مارس 2024 19:44

أعلنت الشرطة القضائية في البرتغال، اليوم السبت، أنها قبضت في شمال البلاد على عضو في مافيا «كامورا» (مافيا نابولي)، مطلوب منذ «أكثر من 20 عاما» من قبل السلطات الإيطالية.
وقالت الشرطة البرتغالية، إن هذا الرجل، البالغ 69 عاماً، مطلوب بموجب مذكرة توقيف أوروبية بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة تهريب المخدرات، من دون أن تحدد اسمه.
وأضافت الشرطة، في بيان مقتضب «بعد ارتكاب هذه الأفعال، غادر إيطاليا، وكان مطلوباً للسلطات الإيطالية منذ أكثر من عقدين».
تعد مافيا «كامورا»، المتجذرة في منطقة نابولي، إحدى عصابات الجريمة المنظمة الرئيسية الثلاث في إيطاليا، إلى جانب «كوزا نوسترا» في صقلية، و«ندرانغيتا» في منطقة كالابريا.

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المصدر: وكالات
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مافيا كامورا
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