اعتقال تاجر مخدرات كبير في كولومبيا

أعتقلت كولومبيا، تاجر المخدرات خوليو أندريس موريو فيغيروا الذي كان مسؤولا عن توريد الكوكايين إلى عصابات أوروبية، وذلك في عملية مشتركة مع الشرطة الإسبانية، وفق ما أعلنت سلطات البلاد اليوم السبت.

يعدّ موريو، البالغ 49 عاما، أحد أكبر تجار المخدرات، وقد أوقف في الأول من مارس الجاري في دارته الفخمة في منطقة "أنتيوكيا"، بموجب مذكرة توقيف إسبانية.

وقالت الشرطة الإسبانية إن موريو "يشتبه بأنه مسؤول بشكل مباشر عن عمليات كارتل (ميديين) في أوروبا وتواصل الكارتل مع المنظمة الإجرامية اندرانغيتا".

و"اندرانغيتا" منظمة إجرامية في منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا.

تسيطر المنظّمة على قسم كبير من تجارة الكوكايين عبر ميناءي أنتويرب وروتردام في بلجيكا وهولندا على التوالي.

وقالت الشرطة الكولومبية إن فيغيروا، المعروف أيضا باسم إتش-1 أو إل تسار ("القيصر")، يعتبر المورّد الرئيسي ليوناس ستوري فولك، المعروف باسم "بابلو إسكوبار السويدي"، وله صلات مباشرة بأكبر عصابة مخدرات في كولومبيا.

وإسبانيا واحدة من نقاط دخول الكوكايين إلى أوروبا نظرا لعلاقاتها الوثيقة مع أميركا اللاتينية، حيث تنتج المخدرات. وصادرت السلطات الإسبانية ثمانية أطنان من المسحوق الأبيض وصلت من سورينام في فبراير و9,5 أطنان في حاوية من الإكوادور في أغسطس 2023.