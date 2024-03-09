هنادي تحقق حلمها على «عتبات البهجة»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة المصرية الشابة هنادي مهنا في موسم دراما رمضان بثلاثة وجوه مختلفة، أولها مسلسل «عتبات البهجة» مع النجم يحيى الفخراني، قائلة، إن هذا العمل يحقق لها أحد أحلامها الفنية، لأنها تقف للمرة الأولى أمام الفخراني، وأنها متحمسة لهذه التجربة خاصة أن والدها شجعها كثيراً عليها.

أوضحت هنادي مهنا أنها تجسد في المسلسل شخصية فتاة شعبية تعمل في سوبر ماركت، وهذا الدور جديد ومختلف ولم تقدمه في الدراما أو السينما من قبل، والعمل يتكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة.

والعمل الثاني مسلسل «جودر.. ألف ليلة وليلة»، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، وتؤدي خلاله شخصية «حورية بحر».

أما العمل الثالث فهو مسلسل «محارب» مع حسن الرداد، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي، حول سائق بسيط، من أصول صعيدية.

وقالت هنادي إنها تعاقدت قبل أيام على دور البطولة النسائية في فيلم «أوسكار» أمام أحمد صلاح حسني، في أولى بطولاته المطلقة بالسينما، فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، وإخراج هشام الرشيدى.

ومؤخراً قد عُرض لهنادي فيلمان، الأول «ليلة العيد» للمخرج سامح عبدالعزيز، وقالت إنها تعتبر الفيلم تجربة قوية في رصيدها، وقد تحمست له لأنه مع نجمة كبيرة مثل يسرا التي سعدت بالعمل معها في مسلسل «خيانة عهد» في رمضان قبل عامين.

والثاني فيلم «أنا وابن خالتي» بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، إخراج أحمد صالح، وتجسد شخصية ابنة رجل أعمال يعود من الخارج بعد سنوات من الغربة.