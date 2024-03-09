8 مسلسلات تغيّر أسماءها قبل العرض الرمضاني

سعيد ياسين (القاهرة)

قام صناع ثمانية مسلسلات رمضانية بتغيير عناوينها في اللحظات الأخيرة، وقبل أيام من العرض خلال الشهر الكريم، لتتناسب مع الشخصيات والأحداث، كما حدث مع عدد من المسلسلات والأفلام من قبل، حيث تم تغيير «الإمام الشافعي» إلى «رسالة الإمام»، و«كتف قانوني» إلى «الملكة»، وفيلم «القاهرة مكة» إلى «رحلة 404»، و«أحوال شخصية» إلى «فاتن أمل حربي».

ألف ليلة.. جودر

غيرت أسرة مسلسل «ألف ليلة وليلة» لياسر جلال ونور وياسمين رئيس اسم المسلسل إلى «جودر»، إخراج إسلام خيري قبل عرضه بثلاثة أسابيع، وأرجع المؤلف أنور عبدالمغيث السبب لأن العمل يتناول الحكايات الأسطورية الشهيرة لشهريار وشهر زاد، من خلال معالجة درامية معاصرة، و«جودر» هو اسم بطل الحكاية والشخصية التي يقدمها ياسر جلال.

«حرب طروادة»

غيرت أسرة مسلسل «حرب طروادة» لأمير كرارة وأحمد رزق ومحمد لطفي، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال عنوانه إلى «بيت الرفاعي»، ليتناسب أكثر مع الشخصيات واسم العائلة التي تدور حولها الأحداث، حيث تقع صراعات بين عدد من الأشخاص الذين ينتمون لعائلة الرفاعي في إطار شعبي ممزوج بالإثارة، بسبب الميراث وتجارة الآثار.

«با صطوف»

تغير اسم المسلسل المغربي «با صطوف» لدنيا بوطازوت وعزيز داداس، وإخراج مراد الخودي إلى «جوج وجوه» ثم «2 وجوه»، وينتمي لنوعية الأعمال الشعبية، حيث تدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق، عبر قصص من المجتمع المغربي، تعكس واقع شريحة عريضة تعاني الفقر والتهميش والبطالة، من خلال أحد الأحياء الفقيرة.

«كف مريم»

وتم تغيير عنوان مسلسل «كف مريم» لشريف سلامة وتارا عماد ووليد فواز، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن إلى «منجم دهب»، ثم تغييره مجدداً إلى «العودة»، وتدور أحداثه حول طبيبة بيطرية ترتبط بقصة حب مع شاب يواجه ظروفاً حياتية صعبة، وترفض أسرتها تتويج العلاقة بالزواج لرغبتها في تزويجها من ابن عمهما.

«دماء العذارى»

وقرر صناع مسلسل «دماء العذارى» لأحمد عبدالعزيز ورانيا يوسف وصلاح عبدالله، وإخراج عصام شعبان، تغيير عنوانه إلى «جريمة منتصف الليل»، وقال المنتج علاء الزير، إنه تم التوافق على تغيير الاسم، بما لا يخل بأحداثه، بعد مناقشات مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وبموافقة المؤلف محمد الغيطي، ويدور حول جريمة قتل طالبتين بالجامعة تقع في وقت متأخر من الليل، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما، وتتطرق إلى العوالم الخفية والغامضة.

«الساعة 5»

بدأ قبل شهرين تصوير مسلسل «الساعة 5» لآسر ياسين وعائشة بن أحمد، وإخراج هاني خليفة، وتغير اسمه مؤخراً إلى «من دون سابق إنذار»، ويقع في 15 حلقة، ويتناول قصة زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويقعان في الكثير من الأزمات.

من «الملك» إلى «كوبرا»

حمل مسلسل «كوبرا» لمحمد إمام في البداية اسم «الملك» وتغير بسبب تشابه اسمه مع مسلسل آخر لعمرو يوسف لم يُعرض بعد، ثم إلى «خالي من النساء» بسبب تمحور العمل حول شخصيات رجالية فقط، وتم الاستقرار في النهاية على اسم «كوبرا»، ويتناول قصة صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات، ويتعرض لمواقف غريبة وصراعات لا حدود لها.

«أمير العوامري»

تم تصوير مسلسل «الأمير» لهاني سلامة وسوسن بدر وخالد زكي، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو يحمل هذا الاسم، وتم تغييره إلى «أمير العوامري»، وهي الشخصية التي يجسدها هاني، وتدور الأحداث في قالب تشويقي حول رجل أعمال يدخل في صراعات كثيرة.