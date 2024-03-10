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الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين

الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
10 مارس 2024 14:26

قدمت الأميرة البريطانية كيت الشكر إلى الشعب البريطاني على دعمه في أول رسالة عامة لها منذ خضوعها لعملية جراحية في يناير، ونشرت معها صورة لها مع أطفالها الثلاثة.

وأظهرت الصورة، التي التقطها زوجها وريث العرش الأمير وليام، كيت وهي تبتسم وتبدو بصحة جيدة محاطة بالأميرين جورج ولويس والأميرة شارلوت.

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وكتبت كيت أميرة ويلز في رسالة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد "شكرا لكم على تمنياتكم الطيبة ودعمكم المستمر خلال الشهرين الماضيين". وأضافت "أتمنى للجميع عيد أم سعيدا". وتحتفل بريطانيا بعيد الأم اليوم الأحد.

وأمضت كيت أسبوعين في المستشفى في يناير بعد إجراء عملية جراحية. ولم تظهر علنا منذ ذلك الحين، وقال مكتبها في قصر كينزنجتون في لندن إن من المستبعد عودتها إلى مهامها الرسمية إلا بعد عيد القيامة الذي يحل في نهاية هذا الشهر.

المصدر: وكالات
بريطانيا
الأميرة كيت
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