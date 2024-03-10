الدراما الإماراتية.. نقلة نوعية في «ماراثون 2024»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بين التراثي والاجتماعي و«الأكشن» و«الكوميدي»، تحقق الدراما الإماراتية نقلة نوعية في «ماراثون رمضان 2024»، حيث تتنوع القصص والحكايات المحلية التي تأخذ المشاهد حول رحلة من الماضي والحاضر، بأسلوب تقني فني عالٍ، لتثبت حضورها من جديد وسط الزخم الدرامي من الأعمال الخليجية والعربية الأخرى التي تعرض في الموسم الدرامي الرمضاني.

إنتاج ضخم

تتصدر «شبكة أبوظبي للإعلام» المشهد الدرامي المحلي في رمضان هذا العام، بإنتاج ضخم لـ 3 مسلسلات محلية تعرض على قنواتها «أبوظبي» و«الإمارات» وتطبيق ADtv، وتتنوع في القصص والمضمون.

ويأتي مسلسل «البوم» الذي يستعرض قصة عن الصراع والطموح والأمل في قالب اجتماعي تاريخي. وتدور أحداثه حول حكاية بحار إماراتي يدعى «شهاب الناصي»، استطاع بطموحه وقوته أن يؤسس لتجارة بحرية، وحين يقرر البحارة السفر في مركب خشبي باتجاه الهند، تندلع الحرب العالمية الثانية، ويدخلون في مغامرة كبرى مليئة بالأحداث. والمسلسل بطولة عمر الملا، بدر الحكمي ومنصور الفيلي، ومن تأليف عماد الدين حكيم، وإخراج الأسعد الوسلاتي.

خطاف

يخطف مسلسل «خطاف» الأنظار في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام؛ نظراً لاستعراضه قصة مختلفة في الدراما المحلية، تمزج بين الرياضة والمغامرة في إطار اجتماعي، مسلسل عن الشاب الإماراتي المكافح «ماجد»، الذي يسعى لأن يكون بطلاً عالمياً في مجال الرياضات القتالية المختلطة MMA، لكنه يواجه خيانة من أقرب الناس إليه، ما يضع أمامه عقبات كبيرة للوصول إلى هدفه. «خطاف» الذي يعرض على قناة «أبوظبي»، بطولة محمد مصطفى، عبد الله بن حيدر وفاتن أحمد، ومن تأليف محمد خميس ومسعود أمر الله، وإخراج علي مصطفى.

الجذوع

تجتمع نخبة من نجوم الدراما المحلية والخليجية في مسلسل «الجذوع» الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات»، وهو عمل تراثي يستعرض قصة من عبق الماضي من التراث الخليجي الجميل، ولكن بأطياف ومعالجة مختلفة مقتبسة، من الأسطورة الشعبية الخليجية «بودراياه» والذي يشكل «الضمير المفقود». فكلما ازداد الظلم على أهل الحي ازداد انتقامه على البشر، وبعدما غاب عنهم لفترة عاد إليهم بغضب حقيقي يمنعهم من دخول البحر، حيث يصل أهل الحي إلى اقتناع بأن «بودراياه» ما هو إلا سمكة قرش ضخمة، فيصطادوه ويقتلوه، ولكن يخيب أملهم بعد الاحتفال بقتله، حيث يعود مرة أخرى ويثير حالة من الرعب وتستمر أحداث مليئة بالتشويق. يشارك في بطولة المسلسل حبيب غلوم، إبراهيم الحساوي، هيفاء حسين، شيماء سبت، جمعان الرويعي، وخليل الرميثي، وهو من تأليف جمال صقر وإخراج تامر إسحاق.

بيت أبونا

في إطار من الدراما الاجتماعية الكوميدية، المتصلة بالشخصيات والمنفصلة بالأحداث والقصص التي تحدث في كل حلقة، يطرح مسلسل «بيت أبونا» قضايا الاجتماعية وأسرية ملامسة لشرائح المجتمع كافة، وتدور أحداثه حول الأشقاء «حميد» و«مايد» و«ريم»، الذين يتوفى والدهم، ويرثون عنه منزلاً كبيراً، ولكن مع فتح وصية الأب تقع المفاجأة التي لم تكن في الحسبان، ويشارك في بطولته مروان عبد الله صالح ومرعي الحليان وعبدالله خليل وصوغة البلوشي، وهو من إخراج عبد الرحمن علي السلمان.

ذاكرة قلب

يسرد مسلسل «ذاكرة قلب» حكاية اجتماعية، تدور حول «طيف»، ابنة البروفيسور «غانم» التي تفقد حياتها إثر حادث مؤلم، ويتم التبرع بقلبها لـ «حليمة» التي تعاني ضموراً في القلب، لتبدأ بعدها رحلة الكشف عن أسرار وحكايات متعلقة بالعائلتين، تؤدي إلى توجيه تهمة القتل إلى البروفيسور «غانم» لأهداف خاصة بأبحاثه. ويشارك في بطولته أحمد الجسمي، حبيب غلوم، بلال عبد الله، وفاطمة الحوسني، وهو من تأليف بشاير العبدولي، وإخراج أحمد المقلة.

«وديمة وحليمة»

بعد غياب 10 سنوات، تعود نخبة من نجوم الإمارات والخليج في الجزء الثالث من المسلسل الاجتماعي الكوميدي «وديمة وحليمة»، حيث تواصل «وديمة» وجارتها «حليمة» مشاكلهما وخلافاتهما التي لا تتوقف، وسعي كل منهما لإيقاع الأخرى في مقلب جديد، ومحاولة «فرج» وابنه «سالم» للإصلاح بينهما، وهو بطولة مرعي الحليان سعاد علي وملاك الخالد وأمل محمد وأحمد عبد الرزاق، ومن تأليف جاسم الخراز وإخراج عمر إبراهيم.