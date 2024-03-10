الفوانيس..  وهج ليالي رمضان

خولة علي (دبي)

الإضاءات الشرقية المتعارف عليها بالفوانيس، تُعتبر من طقوس شهر رمضان، وتعبِّر عن أجواء مفعمة بالابتهاج لدى الشعوب العربية. وهي تحمل الكثير من القصص والذكريات التي تعود بنا إلى ليالي الشهر الفضيل ومظاهر استقباله، فلا تزال العائلات تحرص على تزيين المنازل والشرفات بالفوانيس التي تنتشر بكثرة هذه الأيام في الأسواق، وبأشكال وتصاميم متعددة، مانحة الجميع خيارات واسعة في انتقاء ما يلائمهم.

رموز ودلالات

تشير عبير سعيد، باحثة وفنانة تشكيلية، إلى أن الفوانيس من مظاهر شهر رمضان الفضيل، وهي تحمل العديد من الرموز والدلالات التي تعكس القيم والتقاليد الدينية والثقافية، كما تضفي جواً من البهجة داخل البيوت وخارجها، وسط أجواء احتفالية دافئة، موضحة أن اقتناء الفوانيس جزء من التقاليد الاجتماعية في الكثير من الدول العربية والإسلامية، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء لتزيين الفوانيس سوياً ووضعها على الشُرفات.

تاريخ الفوانيس

وعن تاريخ الفوانيس وانتشارها، توضح عبير سعيد أن هنالك الكثير من الروايات التاريخية التي نُسجت حول بداية انتشار الفانوس في الدول العربية، وفي مصر تحديداً، حيث تشير إحدى الروايات إلى تاريخ دخول المعز الفاطمي إلى القاهرة عام 358 هـ، واستقبال أهل مصر له بمصابيح تشبه الفوانيس الحالية، وقد وافق هذا الاستقبال منتصف شهر رمضان. ومنذ ذلك الوقت استمر استخدام الفوانيس للإنارة في رمضان. وتشير روايات أخرى إلى أن الفوانيس ظهرت بشكل عفوي في حدث مرتبط بوقتها، وصادف أنه خلال شهر رمضان، لكن التقليد استمر حتى يومنا، حيث يحرص الكثيرون على اقتناء الفوانيس وتزيين البيوت والشوارع بها، حتى أصبحت من طقوس الشهر الفضيل.

فوانيس إلكترونية

وتذكر عبير أنه يمكن رؤية هذا التقليد في المنازل والأحياء، حيث تنتشر الفوانيس المضيئة بألوانها اللافتة. وفي الكثير من البلدان يقبل الصغار والكبار على شراء الفوانيس من المحال التجارية قبيل حلول شهر رمضان، ويشكل ذلك جزءاً رئيساً من التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها الأسر استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل. ومع التقدم التكنولوجي، انتشرت الفوانيس الإلكترونية التي تحاكي التصميم التقليدي، وتُستخدم كزينة داخلية أو خارجية، بما يتناسب مع الجلسات الرمضانية المخصصة لاستقبال الزوار.

فن شرقي

تصاميم الفوانيس المتشحة بالزخارف والرسوم والنقوش، هي سمة أساسية من ملامح الفن الشرقي المتمثلة بالتراث العربي والإسلامي. وهذه التفاصيل الثرية والمنمنمات الدقيقة، تضفي وتيرة أقرب ما تكون إلى الحركة والانسيابية والإيقاع الحسي البصري، من خلال تشابك الزوايا كالدوائر المتجاورة والجدائل والخطوط المنكسرة والأشكال الهندسية والنجمية المتعددة الأضلاع، لتعكس جمالية بديعة في ثنايا المنزل. كما تبقي على روحية هذا التقليد وقيمته الثقافية والدينية كجزء من ذكريات الناس في شهر الصيام.