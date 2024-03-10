«الاستدامة».. محور الدورة الـ13 لـ«حمدان للتصوير»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، محاور دورتها الثالثة عشرة، تحت عنوان «الاستدامة»، حيث كشف علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، خلال مؤتمر صحفي عن عناوين المحاور المصاحِبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة أصبحت أكثر تفاعلاً مع الأولويات العالمية وأكثر تأثيراً في المجتمعات من الجوانب الثقافية والفكرية، وأكثر تحفيزاً لأصحاب البذور الإبداعية للانطلاق العملي تجاه عالم الفنون البصرية.

وعن محور «التصوير الرياضي»، قال بن ثالث: نتوقع مشاركات ضخمة في هذا المحور نظراً لشعبيته وانتشاره وتوسّع القاعدة الجماهيرية المهتمة بفنون تصويره، وهناك مواهب شابة نالت احترام العالم في الأعوام السابقة، ولا ننسى استقطاب المنطقة لعدد من أكبر الأحداث الرياضية العالمية، ونحن نرحّب بكل مواهب العالم الرياضية المُختزنة في الإطارات البصرية.

وأعلن بن ثالث عن محورٍ جديد تحت عنوان مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، والذي يفتح باب المنافسة بين صُنّاع المحتوى المبدعين لتقديم أفكار متميزة من خلال الفيديوهات القصيرة المُعدّة لمنصات التواصل الاجتماعي، بحيث تروي قصصاً مُلهِمَة مُحفّزة ذات تأثير إيجابي على المجتمع.

وعن المحور الرئيسي للدورة الثالثة عشرة، قال بن ثالث: الفنون عنصرٌ متصلٌ بجميع عناصر الحياة متفاعلٌ مع معطياتها ومتغيّراتها وترتيب أولوياتها، من هذا المُنطلق اختار مجلس أمناء الجائزة «الاستدامة» كأرضية ثقافية ومظلة فنية فَرَضَت نفسها على سُلَّم أولويات المرحلة الراهنة، والصورة بدورها الفني والثقافي عليها واجبٌ متعدّد الأطراف للارتقاء بسويّة الوعي المجتمعي والنضج الفكري الشامل المرتبط بالسلوكيات التربوية والتعليمية وتقديم مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.

وللعام الثامن على التوالي، يستمر محور «ملف مصور»، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية، ليبقى المحور «العام» بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحدٌ سواه، سواءً باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

تستقبل الجائزة المشاركات في المحاور المذكورة بدءاً من 10 مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الموقع الرسمي الخاص بها.