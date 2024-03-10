«فريج».. صعوبات الحياة المعاصرة في «مسلسل كرتون»

دبي (الاتحاد)

بحلة جديدة يعود مسلسل الرسوم المتحركة الشهير «فريج» ليأسر قلوب الجماهير من جديد خلال الموسم الرمضاني، وتدور أحداث الموسم السادس من المسلسل، الذي ينتجه المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب، في حيّ خيالي ضمن إمارة دبي، ويروي قصص الصعوبات اليومية التي تواجهها أربع سيدات من كبار السن، وهنّ أم سعيد وأم سلوم وأم خمّاس وأم علاوي، وسط أجواء مليئة بالضحك وحس الدعابة، وضمن بيئة تعكس الثقافة الإماراتية الأصيلة.. وحققت النسخ السابقة من المسلسل نجاحاً جماهيرياً كبيراً ونسب مشاهدة مرتفعة، نظراً لقرب القصة والأحداث من تفاصيل الحياة اليومية، وعرضها في قالب تشويقي ممتع.