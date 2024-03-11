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الترفيه

"أوبنهايمر" يكتسح جوائز الأوسكار

سيليان ميرفي، الحائز على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم 'أوبنهايمر'
11 مارس 2024 11:31

 اكتسح فيلم السيرة الذاتية الملحمي "أوبنهايمر" للمخرج كريستوفر نولان جوائز الأوسكار ، حيث حصد سبع جوائز من بينها جائزة أفضل فيلم. وذكرت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" أن الفيلم الذي تدور أحداثه حول "جيه روبرت أوبنهايمر"، عالم الفيزياء النظرية، على جائزة أفضل فيلم بينما فاز النجم الأيرلندي سيليان ميرفي بجائزة أفضل ممثل وحصل نولان على جائزة أفضل مخرج في الحفل  الذي أقيم يوم الأحد.

وحصل روبرت داوني جونيور على جائزة أفضل ممثل مساعد عن أداء دور لويس شتراوس،  كما فاز الفيلم بجوائز أفضل مونتاج وأفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصوير سينمائي. وحصلت إيما ستون على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم الكوميديا السريالية "كائنات مسكينة" أو "بور ثينجس". وحصلت دافين جوي راندولف على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كطاهية مكلومة في فيلم  "ذا هولدوفرز".

المصدر: وكالات
جوائز الأوسكار
حفل الأوسكار
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