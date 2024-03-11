علماء فلك يكتشفون 80 نجماً حديثاً قرب النظام الشمسي

اكتشف فريق دولي من علماء الفلك 80 نجمًا حديث الولادة بالقرب من الشمس في كوكبات "الحرباء"، و"أوريون"، و"الثور"، تحيط بها أقراص الكواكب الأولية، كونها تراكمات مسطحة من الغاز والغبار يفترض أن تتشكل الكواكب داخلها.

ودرس علماء الفلك تلك النجوم باستخدام تلسكوب مثبت في مرصد "بارانال" الجبلي في تشيلي، حيث تمكن العلماء من مراقبة كيفية قيام أقراص الكواكب الأولية المحيطة بالنجوم الناشئة والفتية بتشتيت واستقطاب إشعاعاتها، ما مكنهم من تحديد حجم وبنية هذه السحب من الغاز والغبار.

كما اكتشف العلماء انحناءات كبيرة ومساحات من عدم التناسق في بنية أقراص الكواكب الأولية المحيطة بالنجوم الفتية الكبيرة في كوكبة "أوريون"، ما يُشير إلى تكوين كواكب كبيرة بشكل خاص ضمن هذه التراكمات من الغاز والغبار.

وحقق الفريق الدولي هذا الاكتشاف من خلال دراسة ثلاث مناطق قريبة من الأرض تتشكل فيها النجوم، وتقع في كوكبات "الحرباء"، و"الثور"، و"أوريون" على بعد ما بين 600 و1600 سنة ضوئية من الأرض، حيث تتشكل داخل كل منها مئات من النجوم، بما في ذلك النجوم التي تزيد كتلتها عن كتلة الشمس بعشرات المرات، ما يجعلها مثيرة للاهتمام بصورة خاصة.