لوحة نادرة لفان غوخ تُباع بملايين اليورو في هولندا

بيعت إحدى لوحات فنسنت فان غوخ الأولى لقاء ملايين عدة من اليورو في معرض فني مرموق بهولندا، على ما أفاد الأحد مالكها السابق ووسائل إعلام هولندية.

وعُرضت لوحة "رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض" بـ4.5 ملايين يورو في "المعرض الأوروبي للفنون الجميلة" The European Fine Art Fair، وهو كنز فني حقيقي تستضيفه مدينة ماستريخت في جنوب البلاد.

وقال بيل راو، رئيس معرض "إم إس راو"، أحد أكبر وأشهر المعارض الفنية في الولايات المتحدة "بيعت اللوحة إلى متحف في دولة ليست ضمن الاتحاد الأوروبي".

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الهولندية "ايه ان بي" بأن اللوحة بيعت بالسعر الذي عُرضت فيه.

وأكّدت الوكالة أنّ اللوحة ستكون مُتاحة أمام العامة، من دون أن تذكر اسم المتحف الذي اشتراها.

وأنجز فان غوخ هذه اللوحة أثناء إقامته مع والديه في مدينة نوينين بجنوب هولندا. وفي العام 1885، رسم لوحته الشهيرة "آكلو البطاطا" في المكان عينه.

وسيُتاح لزوار "المعرض الأوروبي للفنون الجميلة" الاستمتاع حتى الخميس باللوحات والمنحوتات والمجوهرات المعروضة.

يشمل المعرض أعمالاً لبعض من كبار الأسماء من أمثال مانيه وروبنز ورودان، وجميعها ستكون معروضة للبيع. لكنّ لوحتين هما أبرز عملين في حدث هذا العام، هما "رأس امرأة من الفلاحين بغطاء أبيض" للرسام الهولندي فنسنت فان غوخ، و"مورناو ميت كيرشه 2" ("Murnau mit Kirche II") لكاندينسكي والتي بيعت بـ45 مليون دولار في مزاد أقيم في لندن في مارس 2023.





