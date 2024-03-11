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«مشكلة فنية» في طائرة تسبب إصابة عشرات المسافرين

أطباء يسعفون مسافرا فور هبوط الطائرة في أوكلاند
11 مارس 2024 20:53

ذكرت تقارير إعلامية نيوزيلندية، اليوم الاثنين، أن 50 شخصاً على الأقل أصيبوا في حادث وقع على متن طائرة خلال رحلة متجهة من مدينة سيدني في أستراليا إلى أوكلاند في نيوزيلندا. 
وأكدت إذاعة نيوزيلندا، نقلاً عن شركة «لاتام» التشيلية للطيران، أن «مشكلة فنية» تسببت في حدوث اضطرابات شديدة على متن طائرة من طراز «بوينج 9-787 دريملاينر».
وقالت الإذاعة، نقلا عن أحد الركاب الذين لم يتعرضوا للإصابة على متن الطائرة القول، «طار الأشخاص في الهواء عبر المقصورة». ولم يكن معظم المتضررين يرتدون أحزمة الأمان وقت وقوع الحادث. 
 ورغم هذا الحادث، تمكنت الطائرة من الهبوط في أوكلاند في الموعد المحدد بعد ظهر اليوم. 
وقال مستشفى «سانت جون أمبيولانس»، إن الأطباء عالجوا المصابين على متن الطائرة، ومن بينهم عدد من أفراد الطاقم، فور هبوطها. 
ونشرت خمس سيارات إسعاف لتقديم خدمات الطوارئ. وأصيب شخص واحد على الأقل بجروح خطيرة. ونقل أكثر من عشرة ركاب إلى المستشفى. 
وكان من المقرر أن تتوجه الطائرة إلى سانتياغو عاصمة تشيلي في المساء. إلا أن الرحلة أجلت حتى غداً الثلاثاء. ولم يتضح، على الفور، سبب الحادث بالضبط.

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المصدر: د ب أ
طائرة
مسافرون
مشكلة فنية
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