«براند دبي» يطلق «وصفات رمضان» بمشاركة أشهر طهاة العالم

السيد سلامة حسن

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك، أطلق «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دليل «وصفات رمضان»، ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في مبادرة «بكل فخر من دبي»، بالشراكة مع مجموعة من أشهر الطهاة وأبرز المطاعم والمقاهي، لتقديم 30 وصفة من الأطباق الرمضانية على مدى 30 يوماً، حيث تسلط المبادرة الضوء على قصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها رواد الأعمال من دبي.

مزيج ثقافي

يسلط الدليل الضوء على تنوع خيارات الطعام والطهي وأيضاً الحلويات، والمزيج الثقافي المتفرد في دبي، ويبرز مكانتها حاضنة للمواهب الإبداعية في مختلف المجالات، حيث تتضمن الوصفات هذا العام، مجموعة من أفضل الأطباق والحلويات التي تميز بتقديمها 10 من أشهر الطهاة حول العالم، وبمشاركة 10 مطاعم تحظى بشعبية كبيرة لدى روادها من حول العالم، لإبراز مهارات الطهي والطبخ وإعداد الوصفات الغذائية لدى نخبة الطهاة والترويج لتلك المطاعم والمقاهي والتعريف بما تقدمه من أطباق متميزة مستلهمة من مطابخ متنوعة حول العالم، وبلمسة شرقية تتناسب مع مختلف الأذواق والمراحل العمرية.

دعم متواصل

في السياق ذاته، أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، الدعم المتواصل لرواد الأعمال والتعريف بمشاريعهم وتجاربهم الناجحة التي انطلقت من دبي لتحقيق ما تطمح إليه من نجاح ونمو، ولتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل، وتوفير الدعم اللازم لهم.

وقالت «تم توسيع نطاق (دليل وصفات رمضان)، هذا العام ليشمل وصفات لنخبة من أمهر وأشهر الطهاة، إلى جانب مجموعة من أبرز المطاعم والمقاهي في مجتمع دبي، ضمن مبادرة دعم رواد الأعمال الأعضاء في (بكل فخر من دبي)، حيث يوفر وصفات شهية وتقليدية لوجبات الإفطار والسحور، ومجموعة من الحلويات الرمضانية».

وأضافت السويدي: «نسعى، من خلال هذه المبادرة السنوية، إلى إبراز إبداع وموهبة الطهي لنخبة من أشهر وأمهر الطهاة في دبي، لتعريف الجمهور بإبداعاتهم في مجال الطهي، إلى جانب تسليط الضوء على شغف مجتمع دبي بالتميز والأفكار الجديدة غير التقليدية في مجال الطهي، حيث يحتفي الدليل بتنوع مشهد الطهي في دبي والمزيج الثقافي الفريد الذي تتميز به المدينة، بالإضافة إلى مكانتها الرائدة كمركز للمواهب الإبداعية في المجالات كافة».

30 وصفة

الوصفات الغذائية الواردة في الدليل هذا العام تتميز بالتفرد والتنوع، حيث تمزج بعض المأكولات التقليدية مع وصفات من أشهر المطابخ العالمية، معدة خصيصاً لمحبي الطعام والتذوق، ويوفر الدليل خطوات مفصلة لتجهيز الوصفات الغذائية وإعداد الأطباق الشهية المناسبة لكافة أفراد الأسرة، بما في ذلك أطباق المقبّلات والحساء والسلطات والأطباق الرئيسة والحلويات والعصائر ووجبات السحور. وهذا العام، يحتوي الدليل أيضاً على وصفات صحية، مستوحاة من المطبخ المتوسطي والإماراتي والأميركي والإيطالي والأفغاني والاسكندنافي والهندي، وغيره من المأكولات الشرقية والغربية العالمية.

وتم تطوير العديد من الوصفات، التي يشملها الدليل الجديد، من قبل طهاة مشهورين بدأوا رحلة إبداعهم من دبي وأطلقوا مطاعمهم الخاصة، حيث يحظى هؤلاء الطهاة بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن البعض منهم حصل على نجمة «ميشلان» لأطباقهم المتميزة. ومن بين الطهاة الذين يمثلون جنسيات مختلفة: الشيف فنسنت لو موال، وكريستوف ديفويل، وتيم نيوتن، وميرة النقبي، وسيليا ستوكلن، وعائشة العبيدلي، وحصه آل خليفه، والشيف عبير اللوز، وفيصل الهرمودي، وأليكساندر ستومبف.

أما المطاعم المشاركة في الدليل، فتشمل: مون سلايس، وكشمش، وميلك وبيكري، وبلين، وباركرز، ومارا، وتوري، وتريسند، و3 فلس، ولا ميزون اني.