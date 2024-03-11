«البطولات النسائية» تتصدّر دراما رمضان

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يشهد السباق الدرامي الرمضاني 2024، حضوراً لافتاً لعدد من نجمات الخليج والوطن العربي، اللواتي يزيّن الشاشة الفضية بأدوار جديدة ومميزة، يُعدن من خلالها رونق البطولات النسائية إلى الدراما العربية، حيث تنوعت أدوارهن بين الاجتماعي والكوميدي، وجسدن شخصيات يظهرن بها على الشاشة للمرة الأولى، ويستعرضن من خلالها قضايا إنسانية تلامس هموم المجتمع العربي.



«شاهة»

اختارت إلهام الفضالة أن تُطل على جمهورها بمسلسل «بعد غيابك عني» الذي يعرض على قناة «أبوظبي»، موضحة أنه اجتماعي يستعرض تأثير الماضي على الحاضر، وتناقضات النفس البشرية والعلاقات الاجتماعية، معربة عن سعادتها باشتراكها في بطولة هذا العمل المميز الذي كتبت قصته المؤلفة علياء الكاظمي. وذكرت أنها تجسد في المسلسل شخصية مركبة، تدعى «شاهة»، وهي رسامة تعاني من مرض نفسي، اضطراب ثنائي القطب، الذي كان يُعرف في السابق باسم الاكتئاب الهوسي، ومع تسلسل الأحداث يكتشف المشاهد الضغوط النفسية التي تعرضت لها «شاهة» حتى أصيبت بهذا المرض.



معالجة شعبية

وأوضحت هيفاء حسين أن مسلسل «الجذوع» الذي يعرض على قناة «الإمارات» من تأليف جمال الصقر وإخراج تامر إسحاق، وتم تصويره في رأس الخيمة، عمل درامي اجتماعي في قالب تراثي. تشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية، منهم حبيب غلوم وإبراهيم الحساوي وخليل الرميثي وشيماء سبت، مشيرة إلى أن العمل يستعرض العديد من القضايا المجتمعية في إطار صراع بين الخير والشر، وتلعب فيه دور طبيبة تعالج الناس عن طريق الأدوية الشعبية بالطريقة التقليدية القديمة، وكل همها مساعدة الناس ومعالجة أمراضهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.



رحيل

بعد غيابها عن الدراما لمدة 3 سنوات، منذ «فرصة تانية»، تعود الممثلة ياسمين صبري إلى المنافسة في رمضان بمسلسل «رحيل» الذي يعرض على قناة «أبوظبي»، وتلعب فيه دوراً مختلفاً بعيداً عن الشخصية الأرستقراطية، حيث تجسد دور فتاة شعبية ضحت بحريتها لإنقاذ أخيها، لكنها تفاجأ بنكرانه للجميل، كما تواجه الكثير من التحديات ويُحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاماً.



نصرة

وأشارت روجينا إلى أنها تطل على مشاهدي قناة «أبوظبي» في مسلسلها الجديد «بالقانون»، الذي تدور أحداثه في قالب اجتماعي تشويقي، وتجسد فيه شخصية مختلفة عن الأدوار التي قدمتها سابقاً، حيث تلعب دور «نصرة»، وهي امرأة قاست الظلم والحرمان، وواجهت تحديات الحياة وتعقيداتها الشائكة، بعد غدر أقرب الناس لها، وتتوالى الأحداث حتى تقرر الانتقام ممن ظلمها.



مديرة مدرسة

تجسد هدى حسين دور مديرة مدرسة في مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»، الذي يستعرض في إطار درامي، قصة «رشيد» وزوجته «هيلة» وبناتهما الـ 3، الذين يعيشون حياة مثالية ويديرون مدرسة مختلطة، ومع مرور الوقت تنكشف أسرار لم يتوقعها أحد.



طبيبة عقارب

تلعب غادة عبد الرازق في مسلسل «صيد العقارب» دور امرأة متمردة على الحياة، فهي طبيبة تصطاد العقارب وتستخرج السمّ منها بهدف تصديره إلى الخارج، لاستخدامه في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، متزوجة وتحب زوجها، وتصحو في لحظة وتجد أن أقرب الناس بات من ألد أعدائها.



النقيب سما

تعود نادين نسيب نجيم في مسلسل «2024»، وهو الجزء الثاني من مسلسل «2020»، يشاركها فيه محمد الأحمد، من تأليف بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر، لتجسيد دور النقيب «سما»، التي تعود متخفية بهدف الانتقام لمقتل أخيها الذي توفي ضحية مهمة مداهمة إحدى العصابات.



«فراولة»

تواصل نيللي كريم تصدر البطولة في دراما رمضان، بمسلسل «فراولة»، وهو عمل كوميدي من 15 حلقة، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمخرج محمد علي، وتجسد فيه دور فتاة فقيرة ابنة حارس عقار، تسعى إلى تحقيق طموحاتها العالية بطرق مختلفة، وتلجأ إلى «السوشيال ميديا»، والظهور بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع لتحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، حتى تتحول إلى سيدة أعمال مرموقة.



«وديمة وحليمة»

سعاد علي وملاك الخالدي، تتعاونان سوياً في الموسم الثالث من «وديمة وحليمة»، حيث تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي، في حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، بين الجارتين «وديمة» التي تجسدها سعاد و«حليمة» التي تلعبها ملاك. تنشأ بينهما الخلافات، ويحاول «فرج» وابنه «سالم» الإصلاح بينهما في كل مرة، وسط أحداث ومواقف مضحكة.