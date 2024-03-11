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6 أطعمة مفيدة على مائدة إفطار رمضان

6 أطعمة مفيدة على مائدة إفطار رمضان
12 مارس 2024 02:46

ترجمة: عزة يوسف

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شدّد العلماء على الاهتمام بطعام إفطار الصائمين في رمضان، حيث يحتاج الفرد إلى أطعمة صحية وغير معالجة وسهلة الهضم لتساعد المعدة في العودة إلى العمل بلطف، وإليك بعض الأطعمة من المفيد الإفطار عليها، كما ذكرها موقع «Marathon Handbook» البريطاني:

مرق العظام
أحد أفضل الأطعمة التي يجب تناولها بعد الصيام، حيث إنه سهل الهضم وغني بالمغذيات المهمة، والبوتاسيوم والماغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم التي تقل مستوياتها بسبب الصيام، وأيضاً البروتين والكولاجين.

الأسماك
على خلاف أنواع البروتينات الحيوانية الأخرى، فإن السمك يحتوي على بروتين سهل الهضم، وخاصة الأسماك ذات اللحم الأبيض والخالية من الدهون مثل القد أو المفلطح، كما أنه غني بالأوميغا 3 وفيتامين (د).

البيض
البيض غذاء صحي، فهو طبيعي وغني بالبروتين والفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة العين.

الموز
تحتوي هذه الفاكهة اللذيذة على نسبة عالية من الماء والكربوهيدرات التي تساعد في استعادة نسبة السكر في الدم بعد الصيام، وهو أيضاً لطيف على المعدة.

البطيخ
يتكون البطيخ من 95% من الماء، لذلك فهو سهل الهضم والسكريات به قابلة للامتصاص بسهولة.

الأطعمة المخمرة
الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والخضراوات المخللة من أفضل الأطعمة لتناولها بعد الصيام، فهي مصدر طبيعي للبروبيوتيك البكتيريا المفيدة التي تعيش في الأمعاء وهي تحسن من هضم الطعام.

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