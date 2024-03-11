أسماء جلال: «أشغال شقة» حرمني من البطولة

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة المصرية أسماء جلال المنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل «أشغال شقة»، حيث تجسد دور مذيعة متزوجة من طبيب شرعي، وتدور الأحداث حول العلاقات والمشاكل الزوجية، خاصة في السنوات الأولى من الزواج.

وقالت أسماء: إن المسلسل يتكون من 15 حلقة، تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويُعد التجربة الكوميدية الأولى لها، وإنها كانت قلقة من تقديم الكوميديا، ولكن عندما قرأت السيناريو وجدت أن العمل هادف ويعتمد على كوميديا المواقف، فوافقت عليه، ما تسبب في اعتذارها عن مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، الذي كان مقرراً أن تخوض به أولى بطولاتها المطلقة.

وأشارت أسماء إلى أنها انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم «ولاد رزق 3» مع أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، وتقدم فيه شخصية مديرة ملهى ليلي، يقضي فيه أولاد رزق سهراتهم.

وقالت إنها بعد رمضان مباشرة ستبدأ تصوير دورها في فيلم «فستان أبيض» مع ياسمين رئيس، إخراج وتأليف جيلان عوف، ويدور حول فتاة من حي فقير مقبلة على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في يوم الحفل نفسه، فتخوض رحلة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر.

كما تشارك أسماء في بطولة فيلم «الأستاذ»، مع محمد إمام والمخرج شريف عرفة، وتجسد شخصية فتاة بدوية، وتجمعها العديد من المواقف الكوميدية مع محمد إمام الذي يجسد شخصية معلم تاريخ.

يذكر أن آخر ظهور لأسماء كان في فيلم «وش في وش»، والذي جسّدت خلاله دور صديقة أمينة خليل، ودارت أحداثه حول المشاكل الزوجية.