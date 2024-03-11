قناة ماجد.. 17 برنامجاً تثري معارف ومخيلة الصغار في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قناة «ماجد» التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن دورتها البرامجية المتميزة لشهر رمضان الفضيل، والتي تضم 17 برنامجاً متنوعاً يناسب تفضيلات الصغار ويحاكي اهتماماتهم، من بينها برامج جديدة وحصرية تُعرض للمرة الأولى على شاشة القناة وتطبيقها الرقمي «عالم ماجد».



مُحتوى ثري

تقدم الدورة الرمضانية الجديدة مُحتوى متنوعاً وترفيهياً يضمن للمشاهدين الصغار المعرفة والمُتعة والفائدة من خلال قصصه المشوقة وشخصياته المحببة، ويعزّز الثقافة الوطنية والقيم الإنسانية في نفوسهم، بما ينسجم مع استراتيجية شبكة أبوظبي للإعلام الرامية إلى تقديم محتوى نوعي يثري المعرفة المجتمعية ويناسب تطلعات مختلف فئات المجتمع.

وتشمل قائمة برامج قناة «ماجد» في شهر رمضان، والمتاحة عبر تطبيق «عالم ماجد» المتوفر على أجهزة iOS وأندرويد وآبل تي في Apple TV، برنامج «صديقي لومي» في موسمه الثاني بفقرات جديدة متنوعة، حيث يشارك الأطفال فوائد طبق لومي الصحي، بالإضافة لمجموعة من التحديات المضحكة والمواضيع الشيقة التي تختلف على مدار الـ 15 حلقة، في حين يعرض برنامج «النّوّام» بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حيث يشارك الأطفال من أعضاء برلمان الطفل الإماراتي في تقديم فقرات البرنامج التي تهم الطفل والتي تتنوع بين المواضيع الثقافية والاجتماعية والتراثية.



«عائلة ميني»

أما برنامج «عائلة ميني»، الذي يُعرض في الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، فهو يُصوّر حياة عائلة من القرود الرائعة «البناناس» ومغامراتها اليومية، وبرنامج «مانون» الذي يُعرض 5:30 بتوقيت الإمارات، ويروي قصة «مانون» ملكة الحيوانات الصغيرة التي تجد نفسها في مغامرات مضحكة ومسلية مع رفاقها.

في حين، يصوّر «مايلو»، الذي يُعرض 6 مساءً بتوقيت الإمارات، مغامرات قط صغير عمره 5 سنوات، يحب لعب الأدوار لاستكشاف عالم الوظائف والمهن مع أصدقائه المقربين.

ويُعرض«يوميات فطين» 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات، ليأخذ المشاهدين الصغار في رحلة حافلة بالمغامرات مع «فطين» وأصدقائه و«الروبوتة شهيرو».

وتطلّ شخصية «أمّونة المزيونة» على المشاهدين الصغار 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات لتعرض قصصاً من عالمها الخاص وحكاياتها المضحكة مع أخويّها علي وسيف، فيما يعرّف برنامج «علماء المسلمين» الذي يُعرض 7 مساءً بتوقيت الإمارات، الأطفال على كبار علماء الحضارة الإسلامية الذين ساهموا في تقديم الكثير من الإنجازات العلمية في شتى المجالات.

وسيكون المشاهدون الصغار على موعدٍ مع «حكايات أبي الظرفاء» 7:15 مساءً، وهو برنامج رسوم متحركة تستوحى أحداثه من قصص «أبي الظرفاء» التي نُشرت على صفحات مجلة ماجد منذ أكثر من 40 عاماً.



«منصور»

ويُعرض الموسم الخامس من المسلسل الكرتوني «منصور» في الساعة 7:45 بتوقيت الإمارات، وهو مسلسل كوميدي يتمحور حول صبي نشيط مُحبّ للحياة ومغامراته مع صديقيه المقربين «عبيد» و«سالم»، بينما يسلّط مسلسل «الزيبرا المربعة وأصدقائها الأربعة»، 8 مساءً بتوقيت الإمارات، الضوء على يوميات «بولي» الحمار الوحشي والأصدقاء.

وتضم قائمة الدورة الرمضانية أيضاً المسلسل الكرتوني الشهير «ماروكو الصغيرة» في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، والجزء الأول من مسلسل مغامرات الفضاء «غورمتي» في الساعة 9 مساءً، والجزء الثاني من مسلسل «النينجا الصغار» في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، والذي يروي قصة دفاع هيرو وأصدقائه عن الأرض ومواجهة أمراء الحرب «أشيدا».

أما المسلسل الكرتوني «كائنات الجرة» فيُعرض في الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات ليروي مغامرات الثنائي صوفي وأخيها ديفيد اللذين وجدا مخلوقات غريبة وعجيبة، في حين يُعرض المسلسل الشهير «ريمي» في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الإمارات.