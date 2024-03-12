طاقم "كرو-7" يعود إلى الأرض بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية

غادر طاقم مؤلف من أربعة رواد فضاء بينهم روسي، محطة الفضاء الدولية الاثنين عائدين إلى الولايات المتحدة بعد مهمة استغرقت نحو ستة أشهر في الفضاء.



وانضم الطاقم إلى المحطة في نهاية أغسطس على متن كبسولة "دراغن" من "سبيس إكس" لإنجاز مهمة روتينية لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تحمل اسم "كرو-7".

وضمت المهمة التي قادتها رائدة الفضاء الأميركية جاسمن موغبيلي، الدنماركي أندرياس موغينسن والياباني ساتوشي فوروكاوا والروسي كونستانتين بوريسوف.



ومن المتوقع أن يحط رواد الفضاء الأربعة في المياه قبالة سواحل فلوريدا اعتباراً من الساعة 09,35 ت غ صباح الثلاثاء. وأنجز أفراد الطاقم أبحاثاً علمية خلال الأشهر الستة التي أمضوها في الفضاء، إذ درسوا مثلاً دور تأثير الجاذبية الصغرى التي تسرّع الشيخوخة، في تجديد الكبد.



و"كرو-7" هي مهمة التناوب المنتظمة السابعة لطاقم محطة الفضاء الدولية التي تقوم بها "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك لصالح وكالة "ناسا". وكان أفراد مهمة "كرو 8" وصلوا إلى المحطة في الخامس من مارس.