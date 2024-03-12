الجسمي.. من «اسمراني عيونه سمرا» إلى «أفشوا السعادة»

أبوظبي (الاتحاد) بأعمال إنسانية مجتمعية رمضانية، يستمر الفنان الإماراتي حسين الجسمي في زرع الأمل والتفاؤل والسعادة، من خلال أعماله المؤثرة ذات المحتوى الاجتماعي والخيري، والتي تمثلت في صورة معايدة رمضانية للجمهور العربي، بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل. بعمل رمضاني إنساني جديد وصل خلال ساعات قليلة من عرضة إلى أكثر من مليون مشاهدة، وبكلمات مؤثرة لامست مشاعر الشعب المصري، قدم الجسمي كليب أغنية «اسمراني عيونه سمرا» الذي يجدد بها تعاونه مع إحدى شركات المحمول في مصر، متضمناً لقطات مصورة خصيصاً من صميم الحياة المصرية بمواقفهم اليومية المختلفة، والتي حازت منذ أول ساعات عرضها إعجاب وتداول الشعب المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مظهرين إعجابهم بكلمات الأغنية التي أداها الجسمي بأسلوب قريب من القلب، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي.

وقد تم طرح العمل المصور «اسمراني عيونه سمرا» عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي بموقع (YouTube)، وعبر المنصات الخاصة، متضمناً في نهاية الكليب مشاركة الممثل أحمد عز الذي ظهر بمشاهد متنوعة مع مجموعة من أهل مصر في مناسبات مختلفة.

وفي رسالة إنسانية تبث مشاعر السعادة والفرح والأمل بين الجمهور، أطلق حسين الجسمي عمله الرمضاني الثاني «أفشوا السعادة»، وهي تخص شارة البرنامج الإنساني «قلبي اطمأن 2024»، والذي حظي بتفاعل كبير بين الجمهور الخليجي والعربي، والأغنية كتبها ولحنها سيف فاضل مجدداً تعاونه مع الجسمي الذي قام بطرح العمل المصور من خلال قناته الرسمية بموقع (YouTube)، وعبر جميع المنصات المتخصصة والإذاعات الخليجية والعربية.