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انفجار الصاروخ "كايروس" بعد انطلاقه إلى الفضاء

انفجار الصاروخ "كايروس" بعد انطلاقه إلى الفضاء
13 مارس 2024 09:20

انفجر الصاروخ كايروس الصغير التابع لشركة سبيس وان اليابانية بعد وقت قصير من إطلاقه اليوم الأربعاء، إذ كانت الشركة تسعى لأن تصبح أول شركة يابانية تضع قمرا اصطناعيا في المدار.

انفجر الصاروخ الذي يبلغ طوله 18 مترا ويعمل بالوقود الصلب والمكون من أربع مراحل بعد ثوان من انطلاقه بعد الساعة 11:01 صباحا (0201 بتوقيت جرينتش)، مخلفا سحابة من الدخان وحريقا بالقرب من منصة الإطلاق على طرف شبه جزيرة كي في غرب اليابان.

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حمل كايروس قمرا اصطناعيا حكوميا تجريبيا يمكنه مؤقتا أن يحل محل أقمار المخابرات الموجودة حاليا في المدار إذا توقفت عن العمل.

ولم ترد بعد مؤشرات على سبب الانفجار أو ما إذا كانت هناك إصابات.

 

المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
اليابان
الفضاء
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