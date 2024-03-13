الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

جمال سالم.. «حارس الدراما التراثية»

جمال سالم
14 مارس 2024 02:51

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«البادل» يصل إلى الأدوار النهائية في «ند الشبا»
«الأبيض» يعتمد على «القائمة الآسيوية» في «التصفيات المونديالية»
الاتحاد الرمضاني
تابع التغطية كاملة

على مدار سنوات، نجح الكاتب والمنتج الإماراتي جمال سالم في تنفيذ عدد من المسلسلات، التي حققت صدى كبيراً في المواسم الرمضانية المختلفة، ليكون ضيفاً دائماً على عشاق الدراما الإماراتية، لاسيما التراثية منها، والتي دخلت قلوب المشاهدين، وحُفر العديد منها في ذاكرة الدراما المحلية.
تخرج جمال سالم في كلية اﻹعلام عام 1987، وجاءت بداية مسيرته الفنية عن طريق الصدفة، حيث كان لاعباً لكرة القدم في نادي الجزيرة الرياضي، ومع توقفه عن الرياضة في بداية التسعينيات من القرن الماضي، قرر المشاركة في مسابقة تنفذها وزارة الإعلام والثقافة، حول القصة والمسرح والشعر، ليكتب مسرحية حينها ويفوز بالمركز الأول.
خاض أول أعماله الدرامية بمسلسل «بو قلبين» عام 1997، ليحقق انطلاقة نوعية في مسلسل «حاير طاير» عام 2001، مع الممثل الكوميدي جابر نغموش، لتتوالى بعدها أعماله ما بين التلفزيون والمسرح والسينما.
عشق الأعمال الدرامية التراثية، التي أظهرت عادات وتقاليد الإمارات، واستعرضت طبيعة الحياة في الماضي، وتولى خلال مسيرته، تأليف أكثر من 47 مسلسلاً بين الإماراتي والخليجي، تنوعت بين الاجتماعي والتراثي والكوميدي، أبرزها: «مجاريح» لسعاد عبد الله، «بنت صوغان» لأحمد الجسمي، «علاء الدين» لعبد الناصر درويش، «حظ يا نصيب» لسلطان النيادي، «حبة رمل» لعبد الله زيد وبلال عبد الله، «تذكرة داوود» لداوود حسين، و«عجيب غريب» لرزيقة الطارش وأحمد الجسمي.
جمال سالم حقق تميزاً أيضاً في مجال السينما، وتولى تأليف وإخراج عدد من الأفلام التي حصدت معظمها مراكز متقدمة ونجاحات ملموسة في شباك التذاكر، منها: «حب ملكي» 2013، «عوار قلب» 2018، «فلفل أبيض» 2019، و«بنات كيوت» 2023.

جمال سالم
الدراما
التراث
الإمارات
الدراما الإماراتية
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©