الخميس 14 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ديوانية وورش فنية في «رمضانيات نيويورك أبوظبي»

ديوانية وورش فنية في «رمضانيات نيويورك أبوظبي»
14 مارس 2024 02:51

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«البادل» يصل إلى الأدوار النهائية في «ند الشبا»
«الأبيض» يعتمد على «القائمة الآسيوية» في «التصفيات المونديالية»

اعتباراً من الجمعة، ولمدة أسبوع، تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الثالثة من فعالية «رمضانيات»، وتنطلق الفعاليات بـ«ديوانية بوم» أيام الجمعة والسبت والأحد، ويقودها الأستاذ بالجامعة وعازف الغيتار غازي المليفي لعرض مفهوم الديوانية الكويتي.
ويستقبل رواق الفن الجمهور بمعرض «في هذا الآن»، حيث تواصل الفنانة موزة المطروشي توثيق ممارسات الخبازين وصانعي الحلوى يومي السبت والأحد، كما يستضيف الرواق الأحد ورشة مستوحاة من أعمال الفنانة هالة ريجايان.. وتختتم «رمضانيات» بعرض «ليالي رمضان: روح الأمومة»، ويضم حواراً مع نورية العبيدلي، وعرضاً فنياً لشيرين تهامي، وقراءات لفاطمة المزروعي، وأناشيد من أداء طلاب الجامعة.

نيويورك أبوظبي
أبوظبي
جامعة نيويورك أبوظبي
رمضان
شهر رمضان
الإمارات
آخر الأخبار
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اقتصاد
ترسيخاً لشراكتها الطويلة مع الهلال الأحمر الإماراتي.. ماكدونالدز الإمارات تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع بنقاط المكافآت خلال شهر رمضان المبارك
اليوم 10:03
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
علوم الدار
محمد بن راشد يهنئ منال بنت محمد بتحقيق إنجاز عالمي جديد في مجال التوازن بين الجنسين
اليوم 16:17
شعار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
علوم الدار
ضبط حالات غش في امتحانات الفصل الثاني
اليوم 19:11
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام برئاسة هند آل مكتوم
اليوم 17:59
انطلاق الصاروخ "ستارشيب"
الترفيه
"فقدان" صاروخ "ستارشيب" خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©