ديوانية وورش فنية في «رمضانيات نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتباراً من الجمعة، ولمدة أسبوع، تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الثالثة من فعالية «رمضانيات»، وتنطلق الفعاليات بـ«ديوانية بوم» أيام الجمعة والسبت والأحد، ويقودها الأستاذ بالجامعة وعازف الغيتار غازي المليفي لعرض مفهوم الديوانية الكويتي.

ويستقبل رواق الفن الجمهور بمعرض «في هذا الآن»، حيث تواصل الفنانة موزة المطروشي توثيق ممارسات الخبازين وصانعي الحلوى يومي السبت والأحد، كما يستضيف الرواق الأحد ورشة مستوحاة من أعمال الفنانة هالة ريجايان.. وتختتم «رمضانيات» بعرض «ليالي رمضان: روح الأمومة»، ويضم حواراً مع نورية العبيدلي، وعرضاً فنياً لشيرين تهامي، وقراءات لفاطمة المزروعي، وأناشيد من أداء طلاب الجامعة.