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رمضان.. لوحة جمالية على كورنيش العاصمة

(تصوير: مصطفى رضا)
14 مارس 2024 02:51

أبوظبي (الاتحاد)

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مجسمات لمآذن، وقباب، ومدفع، وتصاميم مستوحاة من ثقافة الإمارات مثل النخلة والدلة، تتوسطها عبارة مبارك عليكم الشهر، زينات مضيئة تجسد روحانيات شهر مضان المبارك، وزعتها بلدية أبوظبي بعناية على كورنيش العاصمة والشوارع والميادين والجسور فأدخلت السعادة على قلوب السكان والزوار، وأضفت لمسة جمالية وحضارية تتناسب مع تجليات وسكينة الشهر المبارك.. وحرصت البلدية على إضافة تصاميم جديدة ومختلفة عن الأعوام السابقة من جهة الألوان والأحجام، فتعددت الأشكال وأضفت جواً من البهجة على شوارع العاصمة والمدن الخارجية.. وتتميز التصاميم بتناغمها مع روح الثقافة والفن والزخارف الإسلامية، ما يجعلها تجسيداً صادقاً لمعاني وقيم شهر الصيام.

كورنيش أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
بلدية أبوظبي
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