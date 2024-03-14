"فقدان" أقوى صاروخ في العالم بعد إطلاقه

أعلنت شركة "سبايس اكس"، اليوم الخميس في بث مباشر عبر الإنترنت "فقدان" صاروخها العملاق "ستارشيب" خلال محاولة إعادته إلى غلاف الأرض الجوي أثناء رحلته التجريبية الثالثة.

وقال معلّق، أثناء البث المباشر الذي يتابعه أكثر من 3,5 ملايين شخص، إن المركبة "فُقدت"، مشيراً إلى أنها "لن تهبط على البحر اليوم"، بعدما كانت الخطة الأساسية تلحظ إنهاء "ستارشيب" رحلتها في مياه المحيط الهندي.

وأكدت شركة أن صاروخ "ستارشيب"، المصمم لنقل رواد فضاء إلى القمر وغيره، أكمل رحلة تجريبية كاملة تقريبا في ثالث محاولاته اليوم وقطع مسافة أكبر من خلال دورانه في مدار منخفض، لكنه دُمر عند إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي.

كانت شركة "سبايس اكس" أجرت، في وقت سابق اليوم الخميس، الاختبار الثالث لإطلاق "ستارشيب"، وهو أقوى صاروخ في العالم.

ويشكل إطلاق هذا الصاروخ أمرا حيويا لخطط وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإرسال روادها على سطح القمر في وقت لاحق من هذا العقد، ولآمال الملياردير إيلون ماسك، مالك "سبايس اكس" في إقامة مستعمرات بشرية على كوكب المريخ.

وانطلق الصاروخ من قاعدة تابعة للشركة في جنوب شرق ولاية تكساس الأميركية قرابة الساعة 8,25 صباحاً بالتوقيت المحلي (13,25 ت غ)، ونُقل عبر بث حي على الإنترنت شاهده حوالى مليوني شخص، ونُقل عبر بث حي على الإنترنت شاهده أكثر من 1,5 مليون شخص.

كانت محاولتان سابقتان انتهتا بانفجارات ضخمة، لكن هذه النتيجة قد لا تكون سيئة بالضرورة: فقد اعتمدت الشركة نهجاً يقوم على مبدأ التعلّم من الأخطاء من أجل تسريع عملية التطوير، وأثبتت هذه الاستراتيجية جدواها في الماضي.

وتشمل أهداف إطلاق الصاروخ فتح وإغلاق باب الحمولة النافعة لمركبة "ستارشيب"، لاختبار قدرتها على توصيل أقمار اصطناعية وشحنات أخرى إلى الفضاء.

تهدف "سبايس إكس" أيضاً إلى إعادة تشغيل محركات المركبة في الفضاء، وإجراء اختبار على متنها من شأنه أن يساعد في تمهيد الطريق أمام مركبات "ستارشيب" المستقبلية لتزويد بعضها البعض بالوقود في المدار.

كما يلحظ المسار المخطط للمركبة الفضائية أن تصل إلى المدار ثم تباشر عملية هبوط متحكم به في المحيط الهندي، بعد ما يزيد قليلاً عن ساعة من الإطلاق.