القرية الرياضية في «الحديريات» تشهد توسعة جديدة

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شركة مدن المتخصصة في تطوير المجتمعات العصرية والوجهات الترفيهية والمرافق الرياضية عالمية المستوى التوسعة الجديدة للقرية الرياضية 321، الوجهة الترفيهية والرياضية الرائدة في جزيرة الحديريات بأبوظبي، حيث سيسهم المشروع في إثراء العروض الحالية الواسعة من مختلف الرياضات.تضم التوسعة الجديدة أكبر قبة رياضية من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونادياً رياضياً يوفر للفرق الرياضية المحترفة والرياضيين المحترفين مساحة خاصة للتدريب وخوض المباريات، بالإضافة إلى مبنى للرياضات المجتمعية، وملاعب رياضية مختلفة، وحوض سباحة «شبه أولمبي». وتشمل التوسعة الجديدة أيضاً ملعباً داخلياً لكرة قدم بأحجام مطابقة للمعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» FIFA، وملعباً لرياضة الرجبي، بالإضافة إلى ملعبين من العشب الطبيعي وفق معايير الفيفا الدولية وعالم الرجبي، وملعبين لكرة القدم بالحجم الكامل، وتم تزويدهما بأحدث تقنيات العشب الاصطناعي، و4 ملاعب تتسع لـ 7 لاعبين في كل جانب، و6 ملاعب كرة قدم لـ 5 لاعبين في كل جانب لتلبي مختلف الأذواق، بالإضافة إلى ملعب كريكيت، وملعبين لممارسة لعبة الكريكيت. وستتاح الفرصة لعشاق ألعاب المضارب للاختيار من بين 6 ملاعب تنس مظللة، و5 ملاعب بادل تنس داخلية، بينما سيتمكن محبو السباحة من ممارسة شغفهم في حوض سباحة «شبه أولمبي» جديد يبلغ طوله 25 متراً، كما شُيدت 12 غرفة لتغيير الملابس في أنحاء المنشأة. وقال محمد ثعيلب الخييلي، مدير تصميم المشروع: نحرص في «مُدن» على جعل جزيرة الحديريات مكاناً مميزاً ومفضلاً للرياضات المجتمعية لسكان أبوظبي، ومركزاً رياضياً رفيع المستوى، يضم أحدث المرافق والتجهيزات، ليمنح عشاق الرياضة من الهواة والمحترفين من أنحاء العالم إحساساً فريداً بالراحة. وتنسجم التوسعة الجديدة، والتي تتسم بالجودة الاستثنائية، مع أهدافنا الرامية إلى بناء مجتمعات عصرية، واستثمار كامل الإمكانات الرياضية لجزيرة الحديريات، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً رياضية عالمية رائدة. وتُعتبر القرية الرياضية 321 وجهةً مثالية لاحتضان مجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية المحلية والدولية. وتوفر القرية الرياضية للمتفرجين أماكن مميزة وتراسات كبيرة مظللة لمتابعة الفعاليات، وأجنحة للمشاهدة مخصصة لكبار الشخصيات تطل على ملعبي كرة القدم والرجبي بالأبعاد القياسية الدولية، إلى جانب منطقة المشجعين التي تتسع لـ 500 مقعد، وقابلة للتوسع، لإقامة أنشطة متنوعة من الأحداث الرياضية المحلية والدولية، وتتميز الحُجرات والمناطق المخصصة لكبار الشخصيات والمدربين بمعداتها الرياضية الحديثة، مع توافر خدمة التسجيل الرقمي وتسجيل البيانات على أرض الملعب، مع توصيل مباشر للمعلومات إلى مناطق المدربين.