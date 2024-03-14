ياسر جلال.. شهريار «ألف ليلة وليلة» على قناة «أبوظبي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعرب الممثل ياسر جلال عن سعادته بعرض مسلسل «جودر – ألف ليلة وليلة» الذي يخوض به السباق الرمضاني 2024، على قناة «أبوظبي»، التابعة لـ«شبكة أبوظبي للإعلام» التي وصفها بمنارة إعلامية رائدة في صناعة المحتوى الترفيهي الهادف، لافتاً إلى أن أحد عناصر نجاح أي عمل درامي، يتمثل في القناة التي تعرضه على شاشتها، معتبراً أن عرضه على محطة تلفزيونية مهمة مثل قناة «أبوظبي»، يزيد انتشاره، لاسيما أن لديها قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي.



فانتازيا

لفت جلال إلى أن «جودر» من قصص «ألف ليلة وليلة»، وتدور في إطار من الفانتازيا حول «جودر» الذي تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا، حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو «شمعون» الذي يريد الوصول إلى كنز الحكيم «شمردل»، وتبدأ الصراعات بينهما، ويستعرض العمل في بدايته حكاية الحكيم «شمردل» الذي أفنى عمره في خدمة العلوم، حتى وصل إلى 4 كنوز، من يمتلكها يتحكم بالعالم، وقبل وفاته خشي أن تصل هذه الكنوز إلى قوى شريرة تسيء استخدامها، فرصد اسم شخص عشوائياً، بحيث يكون المفتاح الوحيد الذي يستطيع الوصول إلى هذا الكنز، واسمه «جودر»، ابن عمر المصري.

وتابع: بعد وفاة «شمردل»، يولد «جودر» وتكتشف القوى الشريرة بقيادة «شمعون» سر الكنوز الـ 4، ويحاولون بشتى الطرق الوصول إلى «جودر»، ومن ناحية أخرى هناك قوى خيّرة تحاول حمايته والدفاع عنه، ويعيش «جودر» حياته في ملحمة مليئة بالمغامرات والمطاردات وعالم الأسرار.



أعمال تاريخية

عمرو وصفي في مسلسل «خيانة مشروعة»، جلال في «ضل راجل»، حسن أحمد الجبالي في «الفتوة»، أدهم عبد الجبار في «لمس أكتاف»، رحيم في «رحيم»، شخصيات جسدها ياسر جلال في عدد من المسلسلات التي عُرضت في مواسم رمضان المختلفة، وحققت نجاحاً كبيراً وانتشاراً لافتاً، وحول إذا كان يتوقع أن يحقق «جودر» النجاح نفسه، يقول: أهم ما يميز العمل أنه عودة إلى الأعمال التاريخية، وإعادة إحياء قصص «ألف ليلة وليلة» للأجيال الجديدة، فهذه القصص كانت دائماً على مائدة الدراما الرمضانية، وتوقفت لفترة، لكن في هذا العام تعود بشكل ومضمون مختلفين من خلال حكاية «جودر» المليئة بالتشويق والمغامرة، والتي تم تنفيذها بشكل حديث ومعاصر، وبصناعة عالية المستوى، فنياً وتقنياً واحترافية في الجرافيك. ويتمنى أن ينال العمل استحسان المشاهدين في رمضان، خصوصاً أنه تجربة جديدة وفريدة من نوعها بالنسبة له، لاسيما أنه يجسد فيه شخصيتين هما «شهريار» وقصة عقدته من النساء، و«جودر» الذي يعيش صراعاً مع الأشرار.



مفاجأة

يؤكد جلال أنه يتعاون في المسلسل مع نخبة مميزة من الممثلين، ومنهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وأيتن عامر، الذين تعاونوا معه بكل حب من أجل إظهار عمل فني يليق بمستوى الأعمال الفنية التي قدمت في السابق عن قصص «ألف ليلة وليلة». ويعرب عن سعادته بتعامله المثمر مع الكاتب أنور عبد المغيث بعد فترة غياب طويلة له عن الكتابة للدراما التلفزيونية، ومع المخرج إسلام خيري، الذي أضاف له الكثير في مسيرته الفنية، وتولى تنفيذ أحد الأعمال التي ستكون مفاجأة للجمهور، بالرغم من الصعوبات التي واجهوها خلال فترة التصوير.



لا للمقارنة

عما إذا كان يخاف من المقارنة بين صناع «ألف ليلة وليلة» التي قُدِّمت سابقاً، يقول ياسر جلال: لا مجال للمقارنة بين الأساتذة العظماء الذين قدموا حكايات من قصص «ألف ليلة وليلة»، فنحن نحاول تقديم قصة جديدة بشخصيات مختلفة، واجتهدنا في تكوين حالة فنية فريدة بشكل عصري، اعتمدنا فيها على التقنيات التصويرية والإخراجية الحديثة التي لم تكن موجودة سابقاً، والحكم في نهاية الأمر للجمهور.