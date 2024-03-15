11 فناناً يشدون «تترات» مسلسلات رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يشدو عدد كبير من نجوم الطرب العربي بشارات المقدمة والنهاية للمسلسلات الرمضانية، إلى جانب بعض الأغنيات داخل أحداث هذه الأعمال، ومن المطربين من يواصل حضوره من خلال التترات، ومنهم من يخوض التجربة للمرة الأولى.



أصالة

تواصل أصالة حضورها من خلال غناء تترات مسلسل «نعمة الأفوكاتو» لمي عمر وأحمد زاهر، وتقدم فيه أغنيتين، الأولى «الجوكر» كلمات حسام طنطاوي وألحان خالد نبيل، والثانية «الحظ» كلمات محمد عبدالمنعم وألحان مدين. وتعبّر من خلالهما عن شخصية المحامية التي تتعرض للعديد من المواقف الصعبة، وسبق لأصالة غناء تترات مسلسلات «بنت السلطان»، «قصر النيل»، «لا تطفئ الشمس» و«السيدة الأولى».



مدحت صالح

يؤدي مدحت صالح شارة تتر مسلسل «إمبراطورية ميم» لخالد النبوي، وهي المرة الثانية التي يغني فيها لمسلسل من بطولة النبوي بعدما تعاونا في «راجعين يا هوى»، وهو من أكثر المطربين غناءً للتترات حيث قدم ما يزيد على 60 مسلسلاً، منها «حضرة العمدة» و«رحيم» و«أبو العروسة» و«شرف فتح الباب» و«تاجر السعادة» و«سكة الهلالي» و«حضرة المتهم أبي» و«جحا المصري» و«عباس الأبيض في اليوم الأسود» و«قشتمر».



نوال الكويتية

تقدم نوال الكويتية تجربتها الأولى في غناء تترات للدراما المصرية، من خلال مسلسل «صيد العقارب» لغادة عبدالرازق ورياض الخولي، وكانت أدت تترات عدد كبير من المسلسلات الكويتية والخليجية، منها «جود» و«أمنا رويحة الجنة» و«يا من كنت حبيبي» و«الرحى» و«شبابيك» و«دمعة عمر» و«لن أطلب الطلاق».



إليسا

خاضت إليسا من قبل تجربة غناء تترات المسلسلات، حيث غنت لأعمال «مع سبق الإصرار» و«ضد مجهول»، و«لو»، وتغني هذا العام تتر المسلسل اللبناني السوري «ع أمل» لماغي بو غصن وعمار شلق، إخراج رامي حنا.



نمرة

يخوض حمزة نمرة تجربة غناء التترات للمرة الأولى في مشواره، من خلال مسلسل «سر إلهي» لروجينا ومحمد ثروت، كما يؤدي داخل العمل بعض الأغنيات التي تلخص مواقف تتعلق بشخصية بطلة الأحداث، وأبدى نمرة سعادته بخوض التجربة وحماسته للعمل، لأنه يناقش لقضية مهمة، وأوضح أن التتر جزء لا يتجزأ من العمل الدرامي، وله أهمية لا تقل عن المسلسل نفسه.



الفشني

يؤدي وائل الفشني، تتر مسلسل «بيت الرفاعي» لأمير كرارة، وكان سبق له الظهور في أعمال فنية كممثل ارتكز أداؤه على الغناء، كما في «رمضان كريم 2»، و«الحلم»، و«سلطانة المعز».



حمّودة

يقدم عبدالباسط حمودة، تتر مسلسل «المعلم» لمصطفى شعبان، وكان ظهر في بعض المسلسلات بشخصيته الحقيقية وقدم عدداً من الأغنيات، كما في «الأصدقاء»، و«ماما في القسم»، و«نيللي وشريهان»، و«سكر زيادة».



«العتاولة»

اعتمد أبطال مسلسل «العتاولة» لأحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة ومي كساب على أنفسم في غناء تتر مسلسلهم، كلمات وألحان إسلام شيندي، وتم تصويره في بيروت، ويقول: «لو كلها معلمين، فاحنا عتاولة». كما تقدم فرقة «مسار إجباري» تتر المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه لأحمد داش وعصام عمر.



شيبة والليثي

يغني أحمد شيبة تتر «حق عرب» لأحمد العوضي باللون الشعبي الذي يناسب أجواء العمل المليء بالحكايات. وكان شيبة غنى من قبل في مسلسلات «الأخ الكبير» و«الفتوة» و«زلزال» و«علامة استفهام» و«فكرة بمليون جنيه» و«اللهم إني صايم»، فيما يغني محمود الليثي تتر مسلسل «محارب» لحسن الرداد وماجد المصري وأحمد زاهر.



حمادة وأكرم

يواصل حمادة هلال، غناء تترات مسلسله «المداح» الذي يقدم جزأه الرابع هذا العام، وكان غنى تترات مسلسلاته السابقة «ولي العهد» و«طاقة القدر» و«ابن أصول». أما أكرم حسني فيقدم تتر مسلسله الكوميدي «بابا جه»، وكان غنى من قبل تترات مسلسلاته «ريّح المدام» و«الوصية» و«رجالة البيت» و«مكتوب عليا».



عنصر نجاح

يقول المؤلف والناقد أحمد عبدالقوي، إن تتر المسلسل أحد أبرز عناصر نجاح العمل، حيث يظل الجمهور يتذكره عبر أغنيته وربما يحفظها، فقد أصبحت تترات المسلسلات الرمضانية صناعة مستقلة بعيداً عن الدراما، وحققت شهرة غير مسبوقة على مر السنين.