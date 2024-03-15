حديقة الحيوانات بالعين.. ثقافة ومغامرات وسفاري قبل المدفع

العين (الاتحاد)

تجارب مبتكرة، تتيح حديقة الحيوانات بالعين لكل أفراد العائلة ممارستها في أجواء رمضانية مبهجة، ويستمتع الزوار خلالها بأجمل ملامح الحياة البرية.. وتقدم الحديقة، التي تفتح أبوابها خلال شهر رمضان المبارك من 09:00 صباحاً حتى 06:00 مساءً، تجارب تعليمية وترفيهية ومغامرات مشوقة، تدخل السعادة على نفوس الكبار والصغار، وفي الصدارة تظهر «سفاري العين»، التجربة الاستكشافية المثيرة وسط الحياة البرية الأفريقية، حيث تتجول حيوانات متنوعة بحرية في مساحات شاسعة ودون قيود.. ويستقبل مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء زواره بكوادر إماراتية مؤهلة في مجال الإرشاد الثقافي، يمكن اعتبارهم سفراء لإمارة أبوظبي، يؤدون دوراً مهماً في تعزيز روعة البيئة المحلية وصون تراثها العريق.