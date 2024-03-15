مخيم الربيع.. إبداعات صغيرة في ساعات الصيام

أبوظبي (الاتحاد)

امنحوا أطفالكم الموهوبين الإلهام لاكتشاف مهاراتهم الفنية وتنميتها خلال العطلة المدرسية في مخيم الربيع الفني للأطفال، الذي يساعد الصغار على قضاء ساعات الصيام في ممارسة أنشطة إبداعية مفيدة.. ويتضمن برنامج المخيم الذي ينظمه المجمع الثقافي في أبوظبي، دروساً وورش عمل تفاعلية إبداعية في الرسم، التلوين، الفنون والحرف اليدوية، تصقل مهارات الأطفال ذوي المواهب الواعدة، وتضعهم على بداية طريق الإبداع، ويستقبل المخيم الأطفال من 5 سنوات حتى 12 سنة في الفترة من 15 إلى 27 رمضان، ويندرج المخيم ضمن جهود إثراء المشهد الفني في أبوظبي.