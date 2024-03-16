أدوية تؤخر الفشل الكلوي وتؤجل الحاجة إلى الغسيل

ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" في سنغافورة، اليوم السبت، أن هناك أدوية جديدة يمكنها إبطاء تطور مرض الكلى وتؤجل الحاجة إلى الغسيل الكلوي، مما يمنح مئات الآلاف من الأشخاص ممن يعانون من مرحلة مبكرة من مرض الكلى الأمل.

يرجع ذلك إلى نوفمبر 2023 عندما تم إدراج فئة من الأدوية تسمى مثبطات "إس جي إل تي 2" على قائمة الأدوية الأساسية في سنغافورة، مما يعني أنها باتت مدعومة.

وقال الدكتور تشوا هورنج روي، خبير أمراض الكلى في المستشفى الوطني الجامعي إن مثبطات "إس جي إل تي 2" يمكن أن تبطئ تطور الفشل الكلوي بنسبة 37 %.

وبينما كان يتم التسويق لهذه الأدوية في الأساس باعتبارها دواء لعلاج السكري، ثبتت فعاليتها في إبطاء تدهور وظائف الكلى لدى مرضى السكري وغيرهم.