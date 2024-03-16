الأحد 17 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مسجد زايد» في ستوكهولم.. أيقونة التسامح

«مسجد زايد» في ستوكهولم.. أيقونة التسامح
17 مارس 2024 02:41

شعبان بلال (القاهرة)

أخبار ذات صلة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل
ولي عهد أم القيوين يستقبل المهنئين

تصميم معماري فريد لمسجد الشيخ زايد في ستوكهولم بالسويد، حيث يجمع بين الطراز الإسلامي والفن الحديث، ويعكس التنوع الثقافي للمسلمين. وهو من تصميم المهندس المعماري السويدي فرديناند بوبيرج، وتم استخدام مواد طبيعية في بنائه مثل الحجر والخشب، وتأثر تصميم المسجد بالعمارة الإسلامية في بلاد الشام ومصر.
تعايش وتسامح
13 عاماً من الجهود الحثيثة احتاجها مسجد الشيخ زايد ليرى النور في عام 2000، وهو يسمى أيضاً بمسجد ستوكهولم المركزي. وخلال تلك الفترة حوّل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، المسجد إلى رمز للتعاون بين الدول العربية والإسلامية ومنارة للتعايش والتسامح في المجتمع السويدي. وكان دور الشيخ زايد في بناء المسجد محورياً لإنجازه، كدعم للجمعية الإسلامية في ستوكهولم التي كانت مسؤولة عن بنائه. ولم تقتصر مساهمة الشيخ زايد على التمويل، بل شملت أيضاً دعمه المعنوي للمشروع، ورعايته للأنشطة الدينية والثقافية التي تقام في المسجد.
عمارة متميزة
ويتميز المسجد بواجهته الحجرية البيضاء المتماشية مع مظاهر المدينة الطبيعية، وأيضاً بنوافذه المقوسة، وقبته الرئيسة الذهبية اللون، ومئذنته ذات الطراز العصري بارتفاع 32 متراً بلون القبة المزينة بالزخارف الإسلامية، ويوجد هلالان على قمة المسجد.
ويتسم المعمار الداخلي بانتشار الزخرفة الإسلامية بشكل واسع، بجانب الزخارف النباتية والهندسية على الجدران والأسقف، فضلاً عن الآيات القرآنية والأدعية بالخط العربي، كما تحتوي قاعة الصلاة، التي تتسع لأكثر من 2000 مصلٍ، على ثريا كبيرة ومنبر خشبي مزخرف.
دور مجتمعي
إلى جانب دوره الديني، تُقام في المسجد عدة أنشطة وفعاليات ثقافية ومجتمعية، مثل الندوات والمحاضرات وأنشطة للأطفال وأعمال خيرية طوال العام، كما تقوم مكتبته بدور كبير في تثقيف رواد المسجد وزواره.
ويسهم مسجد الشيخ زايد في ستوكهولم بشكل كبير في تصحيح صورة الإسلام في السويد، وله دور مؤثر في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان في المجتمع السويدي، حيث تحوّل إلى رمز للتعايش والتعددية الثقافية خلال العقدين الأخيرين.

ستوكهولم
مسجد الشيخ زايد
رمضان
آخر الأخبار
نورة الكعبي خلال ترؤسها وفد الدولة إلى لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك (من المصدر)
الأخبار العالمية
تأكيد إماراتي على ضرورة حماية النساء والفتيات الفلسطينيات
اليوم 02:47
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: التسامح ضرورة أساسية في مكافحة «الإسلاموفوبيا»
اليوم 02:47
فلسطينيون يفتشون في أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي بمخيم النصيرات وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد آمال التوصل لهدنة في غزة مع مشاركة إسرائيل بالمحادثات
اليوم 02:47
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
الأخبار العالمية
«حكماء المسلمين» يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام
اليوم 02:47
أرشيفية
الأخبار العالمية
«الخارجية» الفلسطينية: وقف إطلاق النار المدخل الوحيد لحماية المدنيين
اليوم 02:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©