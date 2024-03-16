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نعومي واتس.. طفولة بائسة وأحزان مؤرقة

نعومي واتس.. طفولة بائسة وأحزان مؤرقة
17 مارس 2024 02:40

ترجمة: عزة يوسف

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واجهت الممثلة البريطانية نعومي واتس العديد من الصدمات في طفولتها، الأمر الذي أثر عليها بشكل كبير حتى في اختيارها لأدوارها، فقد عانت نعومي (55 عاماً)، انفصال والدتها مصممة الأزياء وتاجرة التحف عن والدها «بيتر واتس» عندما كانت في الرابعة من عمرها، ثم بعد ثلاث سنوات توفي أبوها، بسبب جرعة زائدة، وكان في الحادية والثلاثين من عمره.
وصرحت نجمة فيلم «كينغ كونغ» بأنها كانت تعيش في حزن بالغ في طفولتها، وتنقلت بين تسع مدارس مختلفة في إنجلترا قبل أن تنتقل أسرتها إلى أستراليا، مما جعلها تعاني من تقبل الآخرين لها واكتشاف هويتها. وكما أثرت تلك الأحداث في شخصية نعومي، أثرت كذلك على حياتها المهنية، فأصبحت تنجذب نحو موضوعات الحزن واستكشاف الذات.
وذكر موقع «The Things» الأميركي، أن نعومي تزوجت مؤخراً من الممثل الأميركي بيلي كرودوب، وشاركت في يونيو 2023 على «إنستغرام» صورة لها معه خارج محكمة مانهاتن، مؤكدة خبر زواجهما الذي تم في كتمان.

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