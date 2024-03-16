الزاهد.. صيدلانية في «إقامة جبرية»

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهت هنا الزاهد من تصوير دورها في مسلسل «إقامة جبرية» مع صابرين، إخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداث المسلسل في 10 حلقات ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية في أول تجربة لها من هذا النوع من الأعمال، وتجسد فيه شخصية صيدلانية تعاني عقدة نفسية في التعامل مع الرجال، وتضطر للجوء إلى طبيبة نفسية. كشفت هنا الزاهد عن أنها تقوم بالتحضير لفيلم جديد تشارك في بطولته مع تامر حسني، ومن المقرر تصويره قريباً ليعرض خلال الموسم الصيفي المقبل، وأبدت سعادتها بالتعاون مجدداً مع تامر بعدما شاركت معه في 2022 في فيلم «بحبك». وأشارت الزاهد التي شاركت في «مستر إكس» خلال الصيف الماضي، إلى أنها تنتظر عرض فيلمين جديدين انتهت من تصويرهما مؤخراً، لتواصل من خلالهما حضورها السينمائي، وهما «فاصل من اللحظات اللذيذة»، وتشارك في بطولته مع هشام ماجد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندي، و«بضع ساعات في يوم ما»، ويتناول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، يبوح كل منهم للآخرين عبر «الإنترنت» بتقلباته النفسية.