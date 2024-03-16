خلود المزيني: روحانيات وطقوس رمضانية وتجمعات عائلية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

المهندسة المعمارية العُمانية خلود المزيني المقيمة في أبوظبي، تَعتبر قضاء رمضان في الإمارات من أجمل الأوقات بالنسبة لها، مؤكدة أنه شهر الرحمة والمغفرة والتراحم، والتزاور بين الأهل والجيران والأصدقاء، وهي تمارس طقوسها الرمضانية وسط قيم التعايش والتسامح، التي تنشرها الإمارات حول العالم.

«الشعابنية»

وأكدت المزيني أن أهل سلطنة عُمان يستقبلون الشهر الكريم باحتفالية النصف من شعبان ويطلق عليها «الشعبانية»، وهي عادة قديمة مبهجة توارثتها الأجيال كمناسبة اجتماعية تشهد التزاور وصلة الأرحام، وتستعد لها الأسر بحماس مع توزيع الحلويات والهدايا والنقود على الأطفال، بينما ترتدي النساء أجمل ملابسهن التراثية وتتزين أيادي النساء والأطفال بالحناء، مؤكدة أن «الشعبانية» تضفي أجواءً من السعادة على البيوت والأحياء السكنية، وتفرح الكبار والصغار معلنة قدوم الشهر الكريم.

روحانيات وطقوس

قالت المزيني إن شهر رمضان في سلطنة عُمان يحظى بتقدير كبير من الجميع، فهو شهر العبادات والروحانيات والطقوس المجتمعية، حيث يجتمع الأهل في بيت الجد للاحتفاء بقدوم رمضان، وترتدي الأسواق حُلة جديدة وتزخر بجميع المنتجات والمواد والملابس التراثية والأواني، وتتصدر المأكولات الشعبية والمشروبات المائدة الرمضانية.

ومن العادات الجميلة التي ما زالت سارية إلى اليوم، حسبما تقول المزيني، الإفطار في بيت الجد أو الجدة أو كبير العائلة في أول يوم رمضان، ليتحلق الجميع حول مائدة الإفطار ضمن أجواء عائلية مبهجة، حفاظاً على صلة الرحم والمودة بين الأقارب والمعارف، ولفتت المزيني إلى أن أغلب العائلات تتمسك بهذا التقليد المتوارث عن الأجداد، وأوضحت أن العمانيين يهتمون بوجبة السحور كوجبة أساسية، حيث يتناولون اللحم والأرز والشاي والقهوة، فيما بدأ الشباب الحالي في تغيير بعض عاداته، بالتنوع في تناول الأطباق العصرية.

استقبال رمضان

وأضافت المزيني: يستقبل أهل سلطنة عُمان، كما بقية الدول العربية والإسلامية شهر رمضان بالكثير من الترحيب والبهجة، حيث يتعاون جميع أفراد الأسرة في تنظيف المنازل وتغيير بعض الديكورات وشراء الأواني الجديدة كل حسب استطاعته، استعدادًا لعزائم الأقارب والمعارف، كما تشهد الأسواق إقبالاً كبيراً على شراء المواد الغذائية المستخدمة في إعداد الوجبات والأطباق المفضلة.

وأشارت إلى أن مائدة الشهر الكريم في سلطنة عُمان تتميز بكثرة الأطباق والمأكولات الرمضانية، ومن عاداتهم كسر الصيام بتناول التمر والماء أو اللبن، وبعد الصلاة يتم تناول المأكولات الرئيسة كالشوربة، ومن أشهر الأطباق الرمضانية، البرياني، «الكبسة»، «سويا» أو «البلاليط»، «الهريس»، «العرسية»، «الثريد»، «المضروبة»، «الخبيصة»، و«صالونة» اللحم والخضار.

إطعام الفقراء

أكدت المزيني أن القهوة العربية من العادات الأساسية في جلسات العُمانيين خلال رمضان، وهي تتواجد دوماً على مائدة الإفطار، ويتم تجهيزها وإضافة بعض المطيبات لها، مثل الزعفران، أو الهيل وماء الورد، ومن العادات المجتمعية الجميلة التي يحافظ عليها أهل سلطنة عُمان إلى اليوم، تبادل الأطباق مع الجيران، وإرسال وجبات إفطار إلى المساجد وإطعام الفقراء.

الحلوى والعيد

لفتت خلود المزيني إلى أن محال بيع الحلوى العُمانية بمختلف أنواعها تشهد ازدحاماً كبيراً قبل قدوم عيد الفطر، باعتبار الحلوى جزءاً أساسياً في الضيافة العُمانية، كما أن بعض الحلويات التي تعدها ربة البيت استعداداً للاحتفاء بالعيد، موضحة أن أول أيام العيد تكون اللحوم من الأطباق الشهيرة في جميع مناطق السلطنة، وأهمها المقلي والمشاكيك والشّيّ، أما الطقوس التي ما زالت منتشرة في بعض المناطق، فمنها الرقصات الشعبية تعبيراً عن الفرحة بإتمام الصيام واستقبال عيد الفطر المبارك، ويبدأ يوم العيد بأداء الصلاة، ثم يعود المصلون إلى المنازل لنحر الذبائح، لتبدأ الزيارات بين الأهل والأصدقاء التي تستمر في بعض المناطق لسبعة أيام متتالية وسط فرحة كبيرة.