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"آبل" تعتزم تسهيل تشغيل هواتف آيفون بنظام أندرويد

آبل
17 مارس 2024 10:50

كشفت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل اعتزامها تسهيل تحويل المستخدمين هواتفهم الذكية آيفون إلى هواتف تعمل بنظام التشغيل أندرويد خلال العام المقبل كجزء من تطبيق قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت آيفون أن خيار التحويل سيكون متاحا للمستخدمين بحلول الربع الثالث من العام المقبل. وقالت آبل في بيان إنها تطور "حلا يساعد مطورو أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة في تطوير حلول أكثر مناسبة للمستخدمين لنقل البيانات من هاتف آيفون إلى هاتف غير آيفون". كما تستهدف آبل أن تتيح إمكانية نقل البيانات من أحد تطبيقات تصفح الإنترنت  إلى تطبيق آخر على نفس الجهاز بنهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

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وسيسهل هذا التحول الانتقال من المتصفح سفاري التابع لآبل إلى المتصفح كروم التابع لشركة جوجل على سبيل المثال.

المصدر: د ب أ
أندرويد
آبل
آيفون
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