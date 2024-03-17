"إنستجرام" يطور خاصية "خريطة الأصدقاء"

يطور تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام المملوك لمجموعة ميتا بلاتفورمس الأميركية خاصية جديدة ستتيح عرض أماكن وجود أصدقاء المستخدم في أي لحظة على خريطة. وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن خيار "خريطة الأصدقاء" سيشبه في حال إضافته خيار الخريطة المماثلة في تطبيق سناب شات، مشيرا إلى أن شركة ميتا المالكة أكدت بالفعل تطوير الخاصية الجديدة. ستتيح الخريطة المنتظرة لمستخدمي إنستجرام عرض الأماكن الفعلية لوجود أصدقائهم، بحسب المهندس ألساندرو بالوزي ، صاحب السجل الحافل في أعمال التحديثات والإضافات إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي قبل إعلانها أو إطلاقها. ونشر بالوزي لقطات شاشة "سكرين شوت" تظهر أن خريطة إنستجرام ستسمح للمستخدمين بالتحكم في خيار إظهار مكان وجودهم أمام اصدقائهم، مضيفا أن التطبيق يطور أيضا طرقا لإبلاغ المستخدمين بالأشياء التي تحدث في الأماكن المجاورة لهم. ولا توجد حاليا أي مؤشرات على اعتزام إنستجرام طرح هذه الخصائص الجديدة على نطاق واسع، حيث أن منصات التواصل الاجتماعي تختبر أحيانا بعض الخصائص والإضافات ثم لا تطرحها للمستخدمين.