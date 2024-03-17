«الهريس» سيد موائد الإفطار

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

«الهريس» من الأطباق التقليدية الشعبية والأساسية على موائد شهر رمضان الكريم، تعدُّه ربات البيوت، ويزداد عليه الطلب في المطابخ والمطاعم الشعبية، لاسيما أنه يرتبط بعادات وتقاليد رمضانية متوارثة، منها تبادل الأطباق والتصدق والعطاء على موائد الخير. وتُفضله العائلات الإماراتية إلى جانب أطعمة شعبية شهيرة، نظراً لأهميته الغذائية وارتباطه بالموروث والحضور القوي في الذاكرة الجمعية.

طبق مميز

قالت حصة راشد بن درويش، صاحبة أحد مطابخ المأكولات الشعبية، إن أجمل ما يحمله رمضان أجواؤه العائلية، حيث يتجمع كل أفراد الأسرة على مائدة الإفطار، حيث يتشارك الجميع في شغف إعداد الأطباق المتنوعة. ويبقى «الهريس» من الأطباق المميزة الذي تتقنه المرأة الإماراتية ويتوارثه الجيل الحالي عن الأمهات والجدات، مؤكدة أن الكثير من المطابخ ترفع جاهزيتها لاستقبال الطلبات المتزايدة خلال الشهر الفضيل، وتحرص على تجهيزه بشكل يقترب من إعداده بالبيوت، حيث يقبل عليه الكثيرون بكميات كبيرة، لا سيما أنه يتطلب الكثير من الوقت والجهد.

صحية ومفيدة

وأكدت بن درويش أن بناء الثقة مع الناس هي أساس النجاح، والدعاية الحقيقة تتمثل في تذوق أحد الزبائن طعم «الهريس»، ليستمتع به ويعود مرة أخرى لشراء كميات أخرى منه لتناولها أو لإهدائها لأحبائه وجيرانه أو التصدق بها. وهي تشرف على إعداده بنفسها، مستخدمة لحم العجل المحلي وحَب «الهريس» الممتاز، لتحقيق توازن تام بين المكونين، مشيرة إلى أن الطلب يتضاعف على هذا الطبق الشعبي الذي يحضر بشكل رئيس على مائدة الإفطار والأمسيات الرمضانية وفي مختلف المناسبات والأعياد، كوجبة صحية ومفيدة تعكس الحفاوة وإكرام الضيف.

لمة العائلة

قالت فاطمة الشحي، صاحبة مطبخ شعبي، إن طبق «الهريس» من الأطباق المفضلة والأساسية في الشهر الفضيل، والكثيرون يبحثون عن مطابخ تحضره بالطريقة الأصلية على الحطب، مشيرة إلى أنه في السابق كان يتم إعداده على عدة مراحل، ويتألف من اللحم الطازج وحَب «الهريس» الذي يتم وضعه ليلة كاملة على نار هادئة، ثم تضاف إليه مجموعة من التوابل، بعد تجهيز لحم العجل أو الخروف المحلي الطازج. وهناك من يستخدم الدجاج في إعداده، وكان قديماً يتم طبخه على الحطب بعد لفه بالخيش حتى يحتفظ بالبخار الذي يساعد على نضجه. وذكرت أن الطلب يزداد عليه في رمضان، أثناء لمة العائلات والأمسيات الرمضانية، موضحة أنها ما زالت تعتمد في طبخه على الطريقة القديمة، وهو ضيف دائم على الموائد في شهر رمضان الكريم، باعتباره وجبة متكاملة.

زيادة الطلب

قال سعيد عبيد، صاحب مطعم شعبي، إن العائلات الإماراتية تفضل تناول طبق «الهريس» على الإفطار في الشهر الفضيل، حيث يُعتبر وجبة أساسية لـ«الفوالة»، ومن أهم الأطباق التي يتم تبادلها بين الجيران، باعتباره من الأطباق التراثية المرتبطة بالبيئة المحلية.