ديون تحاول التغلب على مرضها و«العودة» للحفلات

مونتريال (أ ف ب)

أكدت المغنية الكندية سيلين ديون أنها لا تزال «مصممة على العودة إلى المسرح يوماً ما» و«التغلب» على مرضها، وفق ما ورد في منشور لها عبر إنستغرام.

وقالت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك، والتي شُخصت في خريف عام 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يسمى متلازمة الشخص المتيبس: إن التغلب على هذا المرض «كان أحد أصعب التجارب» في حياتها.

وأضافت في تعليق أرفقته بصورة نادرة تظهر فيها وهي تبتسم مع أبنائها الثلاثة في اليوم العالمي للتوعية من هذا المرض: «لكنني ما زلت مصممة على العودة إلى المسرح يوماً ما وعيش حياة طبيعية قدر الإمكان».

وأكدت المغنية (55 عاماً) أنها «ممتنة للغاية لحب ودعم أبنائي وعائلتي وفريقي ولكم جميعاً».

وكان آخر ظهور علني لسيلين ديون، في إطلالة مفاجئة قصيرة خلال حفل توزيع جوائز غرامي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، في أوائل فبراير لتقديم جائزة ألبوم العام إلى تايلور سويفت.

وفي إطلالتها هذه بصحبة ابنها الأكبر، تلقت الفنانة التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم خلال مسيرتها الفنية، التي انطلقت قبل أربعة عقود، تصفيقاً حاراً من الجمهور، ويعود تاريخ آخر حفلة للنجمة الكندية إلى مارس 2020 في مدينة نيوارك في شرق الولايات المتحدة، ومنذ عام 2021، تعاني سيلين ديون من تبعات إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس.

تصيب هذه المتلازمة شخصاً واحداً من بين كل مليون شخص تقريباً، وتسبب ألماً شديداً وصعوبة في الحركة، ما يمنع ممارسة الأنشطة المجهدة بدنياً.