الإثنين 18 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

غنوة تواجه صراعات «العوامري» في رمضان

غنوة تواجه صراعات «العوامري» في رمضان
18 مارس 2024 03:01

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
80 قارئاً لإحياء ليالي رمضان ضمن «رمضان في دبي»
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

تشارك الممثلة اللبنانية غنوة محمود في المسلسل المصري «أمير العوامري»، أمام هاني سلامة وسوسن بدر وخالد زكي، الذي يُعرض حالياً على شاشة رمضان، إخراج محمّد النقلي وتأليف أحمد صبحي.
 تدور الأحداث حول صراعات رجال الأعمال الذين يرفعون شعار الغاية تبرر الوسيلة، في إطار من التشويق والرومانسية، من خلال شخصية رجل الأعمال الشاب والطموح «أمير العوامري» الذي يخوض صراعات كثيرة.
وعبّرت غنوة عن سعادتها بالوقوف للمرّة الأولى أمام هاني سلامة والعمل مرة أخرى مع النقلي، الذي سبق وتعاملت معه من خلال «حي السيدة زينب» و«الدولي» و«البيت الكبير».
وقالت غنوة إنها سعيدة بردود الفعل الطيبة تجاه مسلسل «كسرة قلب»، وتلعب فيه دور شخصية فتاة غامضة يتم اتهامها بجريمة قتل صديقتها المقربة، والتي تجمعها بها علاقة قوية منذ أيام الجامعة، إخراج إيلي حبيب، وتأليف أحمد عادل، والعمل من 6 حلقات.
وأشارت غنوة إلى أن مسلسل «علاقات خاصة» يشكل مفترقَ طرقٍ في مسيرتها الفنية، وقالت: الجمهور أشاد بدوري فيه، كما أن نجاح المسلسل حقق نقلةً وحوّلني من المحلية اللبنانية إلى المستوى العربي وأَبْرَزَ موهبتي كممثلة.  وعن مشاركتها في أعمال عربية قادمة، قالت غنوة إنها تطور نفسها مع كل دور، ما يجعلها تكتسب خبرة جديدة، خصوصاً أنها عملت مع ممثلين ومخرجين كبار، وخضعت لورش تدريب تمثيلية منذ بدايتها، ولا تضع شروطاً للمشاركة بأي عمل عربي مشترك، المهم أن يكون الدور مناسباً وجديداً.

رمضان
سوسن بدر
هاني سلامة
خالد زكي
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اليوم 09:36
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
الرياضة
«الفيفا» يطالب بمحاسبة المتورطين في «العنف المروع»
اليوم 13:51
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اقتصاد
"الإمارات للاتصالات المتكاملة" تحصل على ترخيص من "المركزي" لتقديم الخدمات المالية الرقمية
اليوم 13:48
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
علوم الدار
"بسطة الفريج الرمضاني" على كورنيش أبوظبي
اليوم 13:44
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
الرياضة
«بالمز الرياضية» يتصدر «أساتذة الجو جيتسو» في «ند الشبا»
اليوم 13:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©