غنوة تواجه صراعات «العوامري» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة اللبنانية غنوة محمود في المسلسل المصري «أمير العوامري»، أمام هاني سلامة وسوسن بدر وخالد زكي، الذي يُعرض حالياً على شاشة رمضان، إخراج محمّد النقلي وتأليف أحمد صبحي.

تدور الأحداث حول صراعات رجال الأعمال الذين يرفعون شعار الغاية تبرر الوسيلة، في إطار من التشويق والرومانسية، من خلال شخصية رجل الأعمال الشاب والطموح «أمير العوامري» الذي يخوض صراعات كثيرة.

وعبّرت غنوة عن سعادتها بالوقوف للمرّة الأولى أمام هاني سلامة والعمل مرة أخرى مع النقلي، الذي سبق وتعاملت معه من خلال «حي السيدة زينب» و«الدولي» و«البيت الكبير».

وقالت غنوة إنها سعيدة بردود الفعل الطيبة تجاه مسلسل «كسرة قلب»، وتلعب فيه دور شخصية فتاة غامضة يتم اتهامها بجريمة قتل صديقتها المقربة، والتي تجمعها بها علاقة قوية منذ أيام الجامعة، إخراج إيلي حبيب، وتأليف أحمد عادل، والعمل من 6 حلقات.

وأشارت غنوة إلى أن مسلسل «علاقات خاصة» يشكل مفترقَ طرقٍ في مسيرتها الفنية، وقالت: الجمهور أشاد بدوري فيه، كما أن نجاح المسلسل حقق نقلةً وحوّلني من المحلية اللبنانية إلى المستوى العربي وأَبْرَزَ موهبتي كممثلة. وعن مشاركتها في أعمال عربية قادمة، قالت غنوة إنها تطور نفسها مع كل دور، ما يجعلها تكتسب خبرة جديدة، خصوصاً أنها عملت مع ممثلين ومخرجين كبار، وخضعت لورش تدريب تمثيلية منذ بدايتها، ولا تضع شروطاً للمشاركة بأي عمل عربي مشترك، المهم أن يكون الدور مناسباً وجديداً.