جومانا مراد: «عتبات البهجة» نقلة نوعية  في مشواري

محمد قناوي (القاهرة)

نجحت الممثلة جومانا مراد في تجسيد الشخصيات الشعبية المصرية، وبأدائها السينمائي. وفي شهر رمضان الماضي قدمت مسلسل «بابا المجال»، لذلك لم تتردد عندما عرض عليها المخرج مجدي أبو عميرة تقديم شخصية «نعناعة» في مسلسل «عتبات البهجة» الذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام.

بساطة وعمق

كشفت جومانا في حوارها مع «الاتحاد»، عن أنها تقدم في العمل شخصية امرأة شعبية قوية تسيطر على زوجها، وتعتبر الدور جديداً عليها، ونقلة نوعية في مشوارها، ولا يشبه أي شخصية قدمتها من قبل. فهي شخصية تتعامل مع كل شيء بخفة دم، ولها منطق خاص في الحياة.

وأعربت جومانا عن سعادتها بمشاركة النجم يحيى الفخراني بطولة مسلسل «عتبات البهجة»، واعتبرت نفسها محظوظة لأنها تشارك في هذا العمل مع فنان كبير، وأنها تخوض أول تجربة لها مع المخرج مجدي أبوعميرة. وأضافت جومانا أن المسلسل يتميز بالبساطة والعمق في الوقت نفسه، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه للكاتب إبراهيم عبد المجيد، حوار ومعالجة درامية لمدحت العدل، وتدور أحداثه حول «يوتيوبر» يقدم محتوى على «يوتيوب» بعد وفاة زوجته، يدعو إلى السعادة، وأنه مع مشاكل الحياة، يبقى لدينا أمل بأن القادم أفضل وكل العقبات تنتهي ونصل في النهاية إلى البهجة.

لون شعبي

وأوضحت جومانا مراد أنها تفضل تقديم الأدوار الشعبية وتميل إلى الشخصيات الحقيقية والأعمال الواقعية. وقالت: قدمت اللون الشعبي وكان من أجمل أدواري والأقرب إلى قلبي، لأنه ينطوي على تحدٍ كبير، وأرى أن أهم الأعمال كانت تجربتي السينمائية، وقد كانت جرأة من المخرج سامح عبد العزيز أن يختارني ويرشحني بالرغم من أن ملامحي لا تتناسب مع اللون الشعبي، لكن الممثل الجيد يستطيع تقديم أي دور ويتحدى أي عائق قد يقف أمامه.

بطولة مطلقة

وعن ابتعادها عن البطولة المطلقة، قالت جومانا: عُرض علي خوض تجربة البطولة المطلقة هذا العام، مع فريق عمل مميز، لكنني رفضت المشروع لأن «الورق» لم يعجبني، والبطولة مسؤولية كبيرة لأن العمل يحمل اسمي، فلا بد أن أكون على قدر المسؤولية، لذلك كان الأفضل بالنسبة لي أن أشارك بدور متميز مع فريق، أفضل من تقديم بطولة مطلقة في عمل عادي.

«مفترق طرق»

وعن مشاركاتها في مسلسل «مفترق طرق» المأخوذ عن مسلسل the good wife، مع هند صبري وإخراج أحمد خالد موسى، قالت: ما حمسني للمشاركة في هذا العمل كتابته، فقد جاءت مختلفة عن العمل الأصلي، وبالرغم من كوني أفضل عدم تقديم «الفورمات»، إذ لنا أفكارنا ومشكلاتنا الحياتية في مجتمعاتنا، وبإمكاننا تقديمها على الشاشة. وفي «مفترق طرق» سيلاحظ المشاهد فرقاً بين العملين، ومن المنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية بعد شهر رمضان.