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شاب يرتكب 25 مخالفة سرعة في 19 يوماً

رادار لمراقبة المخالفات المرورية
18 مارس 2024 22:52

حُكم على شاب فرنسي وصل إلى النرويج قبل نحو شهر بالسجن 21 يوماً بسبب ارتكابه 25 مخالفة سرعة على الأقل في 19 يوماً.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشاب، البالغ 23 عاماً الذي جاء إلى الدولة الإسكندنافية بحثاً عن عمل قبل أكثر بقليل من شهر، أوقف 25 مرة بسبب قيادة سيارته بسرعة زائدة ما بين 6 فبراير و25 منه.
وأظهر الحكم أن أسوأ المخالفات التي ارتكبها الشاب كانت قيادته سيارة في 20 فبراير بسرعة 113 كيلومتراً في الساعة في منطقة تقتصر السرعة القصوى فيها على 70 كيلومتراً في الساعة.
واعتبرت محكمة في العاصمة أوسلو أن الشاب إ.أ.ج "يشكّل خطراً مرورياً".
وأشارت وسائل إعلام نرويجية إلى أن معظم الجرائم رُصدت بواسطة رادارات أوتوماتيكية ثابتة لم يكن الجاني على علم بوجودها.
وخفضت مدة عقوبة "الرجل المستعجل" ثلاثة أيام، أي من 24 يوماً سجناً إلى 21 يوماً، بسبب اعترافه الكامل.
لكنه سيُجرّد أيضاً لمدة سنة من إجازة السياقة الخاصة به.

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