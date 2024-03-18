«الكرخانة».. هدية الجدات

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بين الحديث عن حرفة الخياطة وتطورها، واستعراض مهارات العمل على «الكرخانة»، تحرص حليمة سعيد العلوي على نقل خبراتها في الخياطة إلى الفتيات في المدارس والجمهور في المهرجانات، ضمن ورش تفاعلية حية. هي لا تكتفي بسرد أسرار المهنة، بل تصطحب الجيل الجديد إلى مفردات البيئة القديمة وارتباطها بالطقوس والعادات والتقاليد، القائمة على الترابط والتضامن والتكاتف، عندما كانت نساء الفريج يساعدن بعضهن على خياطة ملابسهن، ولاسيما في المناسبات والأعياد والأعراس.

استدامة الحرف

ذكرت العلوي أن المرأة الإماراتية قديماً، أبدعت في تصميم وخياطة ملابسها، وكانت بفضل مهاراتها تستثمر ما تتوافر عليه من خامات «الإبرة والخيط»، لتخيط لنفسها وجيرانها وأهلها أجمل الملابس. ومع التطور دخلت «الكرخانة» أي ماكينة الخياطة التي أضفت بهجة على حياة الجدات، فباتت كل من تمتلك هذه الآلة، تعلِّم النساء وتعينهن على خياطة كسوتهن ضمن أجواء تسودها المحبة. وبذلك حافظت الجدات على هذا الموروث، ونقلنه إلى الحفيدات لاستدامة هذه الحرف.

مدربة تراثية

كونها حرفية ومدربة تراثية، لأكثر من 25 عاماً، تحمل العلوي مسؤولية الحفاظ على الإبداعات التي ارتبطت بالمرأة منذ القِدم، فهي تتقن حرفاً متعددة، لكنها تخصصت في استعراض حرفة الخياطة باستعمال «الكرخانة»، وتحرص على تعليم الفتيات سواء بالمدارس أو في المعارض من خلال ورش تعليمية، لتقدم نبذة وافية عن العادات والتقاليد والطقوس والقيم التي ارتبطت بهذه الحرفة، مؤكدة أن التعاون والتكافل والتراحم، صفات وسمات كانت غالبة على أهل «الفريج»، حيث تجتمع النساء في أجواء عائلية لممارسة الخياطة.

قصص الجدات

الوالدة حليمة العلوي تعلمت حرفة الخياطة من جداتها، كما أن خالتها غرست فيها شغف خياطة الملابس، وكانت معروفة بمهارتها، وكانت تساعد النساء في خياطة ملابس مناسبات. والعلوي تروي بدورها قصص الجدات، وترسّخ حب الإبداع في هذا الجيل، حتى يعيش الموروث الذي ارتبط بالذاكرة الجمعية لسكان الإمارات، فالخياطة لم تكن مجرد صناعة، إنما أحيطت بها مجموعة من الصور الإنسانية والقيم النبيلة، وهذا ما يجب ترسيخه واستدامته بين الأجيال.

محور بناء

وقالت العلوي: الحرف التراثية شاهدة على حياة اجتماعية شكّلت فيها المرأة محور البناء وأُسس الإبداع، فعندما كانت تنتهي من أعمال بيتها ورعاية أسرتها، تبدأ في عمل آخر لا يقل جهداً وتعباً وصبراً، من خلال الحرف التراثية كالخياطة، لتوفر ملابس أسرتها من صُنع يديها. ونحن بدورنا نعمل على تأصيل التراث وتثقيف الأجيال وإطلاعهم على زمن كانت فيه المرأة تبدع وتستثمر خيرات الطبيعة، وتتعلم من جداتها الحرف المختلفة.

أقل تكلفة

أكدت حليمة العلوي أن النساء في السابق كن يمضين ساعات طويلة في الخياطة اليدوية، ومع مرور الوقت والتطور دخلت الماكينة، المعروفة محلياً بـ«الكرخانة»، التي تميزت بالسرعة مقارنة بالخياطة اليدوية، ما أدخل السعادة على أهل «الفريج»، ومكّن العائلات من الحصول على ملابس أقل تكلفة وأكثر جمالاً من ناحية الحياكة.

إتقان الحرف

أشارت العلوي إلى أن الجيل الحالي يتميز بشغف تعلُّم الحرف التراثية، وهذا ما يجب استثماره وترسيخه في المجتمع، موضحة أن الأمهات تعلمن الحرف من الجدات وحافظن عليها، ويشاركن اليوم في مختلف المهرجانات والبرامج التراثية للحفاظ على هذا الموروث واستدامته، من خلال الحفيدات اللاتي يحرصن على زيارة المهرجانات وحضور الورش التعليمية لإتقان الحرف. ومن هؤلاء الشابة بسمة الباز التي جلست بالقرب من الوالدة حليمة لتتعلم أسرار هذه الحرفة، مشيرة إلى أنها ترغب في تعلم أصول الكثير من الحرف التراثية بهدف حفظها للأجيال.