علي يوسف السعد يكتب: سياحة الغابات

بين ذكرياتنا القديمة تبرُز مشاهد قناة «ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي» في مخيلتنا، صورٌ ساحرة، من الصعب مسحها من ثنيات الذاكرة، وأما أجملها، فهي صور الغابات الخضراء الشاسعة التي لطالما شاهدنا المستكشفين يجوبونها في شغف وحلُمنا بزيارتها.. مرّت الأيام واشتدّت السواعد فما كان منّا إلا أن نشُدَّ الرِحال لأجمل بقاع الأرض لعلّنا نحظى ببعض الهواء النقي وسط الغابات الخضراء الفسيحة، وهنا سأخبركم عن أجمل الغابات التي يضعها محبو سياحة الغابات على جداولهم حول العالم.

«الأمازون البرازيلي»: تحتوي غابات الأمازون على الكثير من النباتات، والطيور، والحشرات النادرة، ما جعلها أغنى غابات العالم من حيث تنوع الحياة البرية، حينَ تزور غابات الأمازون، يمكنك التعرف على المجتمعات المحلية وطبيعة حياتهم، وذلك بالتجول في قرى السكان المحليين وسماع قصصهم وأساطيرهم العجيبة، مع فرصة تذوق بعض المأكولات المحلية، وشراء بعض منتجات الحرف اليدوية.

«الغابون، أفريقيا طرزان»: الاسم وحده يأخذنا إلى الوراء عدة سنين، حين كان فيلم طرزان أحد أجمل الرسوم المتحركة التي عرفناها في طفولتنا، بمجرد أن تصل إلى أفريقيا طرزان، ستشعر بأنك أصبحت في عالم آخر غير الذي كنت تعيش فيه، غابات كثيفة، وشواطئ رملية بيضاء، وأنهار وبحيرات، ومجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات المميزة والنادرة، ستقضي رحلة مليئة بالمغامرات والتشويق.

«الأدغال البرية في بابوا غينيا الجديدة»: هنا في بابوا غينيا الجديدة، التي تقع وسط الغابات المطيرة الكثيفة والطبيعة الخلابة، ستختبر تجربة فريدة من نوعها، حيث يمكنك المشي في مسار «كوكودا تريل» الذي يُعتبر أشهر مسارات المشي لمسافات طويلة في بابوا غينيا الجديدة، أو يمكنك تسلق «جبل جيلوي» الذي يُعتبر ثاني أعلى جبل في بابوا غينيا الجديدة، حيث يمكنك مشاهدة القبائل القديمة التي لا تزال تعيش في المنطقة بعيداً عن أي حضارة حتى اليوم.

في «محمية غابة سينهاراجا» في سريلانكا، يمكنك القيام برحلة استكشافية سيراً على الأقدام لتجوب الغابة الاستوائية المطيرة، مروراً بالممرات العشبية والأنهار والشلالات، حين تزور محمية غابة سينهاراجا، سيكون بإمكانك إشباع رغباتك الدفينة برؤية أنواع الحيوانات والطيور والنباتات النادرة التي خطرت على بالك في يوم من الأيام، كطيور أبو قرن هندي رمادي، والنمر السريلانكي وغيره الكثير من الأنواع.

«غابة مونتيفيردي كلاود»: تُعتبر الغابات السحابية الاستوائية واحدة من أكثر الأماكن المثيرة للدهشة في كوستاريكا، وهي تقع على ارتفاع يزيد على 1500 متر فوق مستوى سطح البحر، وتوجد في مدينة مونتيفيردي ثلاث محميات غابات سحابية وهي، مونتيفيردي، وسانتا إيلينا، وغابة الأطفال المطيرة الخالدة، وهذه الغابات يمكنك زياراتها للاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية، وأنواع الحيوانات والنباتات البرية المختلفة.

حين تُسافر سترى ألواناً مختلفة في الحياة يمكن اكتشافها، فهل أنت مستعد؟