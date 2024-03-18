الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

زيت الورد.. صديق البشرة

زيت الورد.. صديق البشرة
19 مارس 2024 03:19

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
6 نصائح تجعلكِ أكثر شباباً
بقعة عملاقة في قرص الشمس

أوضح الخبراء من أطباء الجلد وأخصائيي التجميل، أن زيت ثمر الورد أثبت فوائده العديدة في توحيد لون البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة، ومحاربة ظهور حب الشباب، كما يهدئ تهيج البشرة ويمنحها إضاءة وإشراقة، ويوفر لها الترطيب الذي يعالج التجاعيد والخطوط الرفيعة ويشد الجلد، ويخفي الندوب.
يتم حصاد هذا الزيت من بذور شجيرات الورد، وهو غني بالعناصر الغذائية الصديقة للبشرة مثل فيتامينات (أ) و(ج) و(هـ)، ومضادات الأكسدة مثل البوليفينول والأنثوسيانين، والأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض اللينوليك، وأحد الزيوت الأكثر شعبية لأنه لا يسد المسام مقارنة ببعض الزيوت الأخرى التي يتم تسويقها للوجه والرقبة. ونقل موقع «Good Housekeeping» الأميركي عن الخبراء تحذيرات بالحرص على وضع واقٍ من الشمس أثناء استخدام زيت ثمر الورد، مع إعادة وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق، إذ إنه يقوم بتقشير الجلد، والجلد المتقشر أكثر عرضة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية.

التجميل
الشمس
الجلد
آخر الأخبار
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
اقتصاد
ديرفيلدز مول يحتفل بشهر رمضان المُبارك بأجمل طريقة
18 مارس 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر من «مجاعة وشيكة» في غزة
اليوم 03:54
سفينة الشحن «روبيمار» بعدما غرقت قبالة سواحل اليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: تراجع أفق الحل السياسي بفعل التصعيد الحوثي
اليوم 03:54
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين بالضفة
اليوم 03:53
بوتين خلال إلقاء خطاب وسط موسكو وإلى جواره المرشحون الثلاثة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الصين تدرس المشاركة بمؤتمر سلام بشأن أوكرانيا تستضيفه سويسرا
اليوم 03:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©