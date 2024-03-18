زيت الورد.. صديق البشرة

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح الخبراء من أطباء الجلد وأخصائيي التجميل، أن زيت ثمر الورد أثبت فوائده العديدة في توحيد لون البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة، ومحاربة ظهور حب الشباب، كما يهدئ تهيج البشرة ويمنحها إضاءة وإشراقة، ويوفر لها الترطيب الذي يعالج التجاعيد والخطوط الرفيعة ويشد الجلد، ويخفي الندوب.

يتم حصاد هذا الزيت من بذور شجيرات الورد، وهو غني بالعناصر الغذائية الصديقة للبشرة مثل فيتامينات (أ) و(ج) و(هـ)، ومضادات الأكسدة مثل البوليفينول والأنثوسيانين، والأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض اللينوليك، وأحد الزيوت الأكثر شعبية لأنه لا يسد المسام مقارنة ببعض الزيوت الأخرى التي يتم تسويقها للوجه والرقبة. ونقل موقع «Good Housekeeping» الأميركي عن الخبراء تحذيرات بالحرص على وضع واقٍ من الشمس أثناء استخدام زيت ثمر الورد، مع إعادة وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق، إذ إنه يقوم بتقشير الجلد، والجلد المتقشر أكثر عرضة لأضرار الأشعة فوق البنفسجية.