جوري تراهن على «مسار إجباري» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

بعد أن لفتت الأنظار العام الماضي بشخصية «وداد» في مسلسل «جعفر العمدة»، تخوض الممثلة المصرية جوري بكر المنافسة الرمضانية بعملين دراميين، وقالت إن الأول هو «مسار إجباري»، والذي تراهن عليه في سباق دراما رمضان، وتجسد فيه شخصية صاحبة شركة أدوية فاسدة، وتدور الأحداث في إطار تشويقي، حول شابين في مقتبل العمر، تقودهما الصدفة لاكتشاف سر يتعلق بحياتهما، ويضطران إلى التعاون معاً، والعمل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، تأليف أمين جمال، وإخراج نادين خان.

والمسلسل الثاني «مصادفة»، وتجسد خلاله شخصية مختلفة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته ريهام حجاج، خالد الصاوي، سلوى خطاب، إخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن انطلاقة جوري بدأت مع الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي من خلال مسلسل «البرنس»، ثم تعددت أدوارها بأعمال مميزة، لكنها ترى أنها تفتقد فرصة أكبر وأقوى، أما في السينما، فقد شاركت في فيلم «تحت تهديد السلاح» مع حسن الرداد ومي عمر. قالت جوري إنها تحب التنوع في إطلالتها كممثلة، ولديها تجارب عدة في تقديم البرامج، حيث قدمت العديد من البرامج الفنية مع نجوم بوليوود على شاشة «Zee Aflam»، أثناء إقامتها لسنوات في دبي، ومؤخراً شاركت في تقديم برنامج «ArabWood» على روتانا.