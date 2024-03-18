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«اللوفر أبوظبي» يستضيف أمسية «استثنائية»

«اللوفر أبوظبي» يستضيف أمسية «استثنائية»
19 مارس 2024 03:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أحيا شيخ المنشدين في جمهورية مصر العربية، محمود التهامي، أمسية استثنائية في متحف اللوفر أبوظبي، في إطار الأمسيات الرمضانية والموسيقى الروحية من مهرجان أبوظبي، واحتفاءً بقيم التضامن والأخوة الإنسانية والتعايش في الشهر الفضيل. وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «ضمن أمسياته الرمضانية في سنتها الخامسة، يقدّم مهرجان أبوظبي سلسلة الموسيقى الروحية والإنشاد الديني وروائع المدائح النبوية من الموروث الثقافي العريق احتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك، واحتفاءً بقيم التضامن والأخوة الإنسانية والتعايش في الشهر الفضيل».

مصر
أبوظبي
متحف اللوفر أبوظبي
مهرجان أبوظبي
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