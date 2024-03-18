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بسطة الفريج.. بكورنيش العاصمة

بسطة الفريج.. بكورنيش العاصمة
19 مارس 2024 03:18

أبوظبي (الاتحاد) 

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في جو ترفيهي عائلي، خلال الشهر الفضيل، تنظم بلدية مدينة أبوظبي «سوق بسطة الفريج الرمضاني» في الحديقة الرسمية على كورنيش أبوظبي، حتى 24 مارس الجاري. ويهدف السوق إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، وإسعادهم من خلال فعاليات ومبادرات مميزة، ودعم شرائح المجتمع المنتجة، وإتاحة بيئة مثالية للتسوق في أجواء رمضانية، وتهدف الفعالية إلى تسخير المرافق المجتمعية والترفيهية لإسعاد المجتمع، وتلبية احتياجات أفراده، وتعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن الحفاظ على المظهر العام، والتوعية بخصوص الاستدامة، وبناء شراكات فعالة مع الجهات المختصة، ورفع نسبة سعادة أفراد المجتمع ورضاهم عن فعاليات تقدمها البلدية.

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